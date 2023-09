https://sputniknews.lat/20230920/diputado-venezolano-guyana-deja-entrever-sus-vinculos-con-exxonmobil-1143932839.html

Diputado venezolano: Guyana "deja entrever sus vínculos con ExxonMobil"

Diputado venezolano: Guyana "deja entrever sus vínculos con ExxonMobil"

CARACAS (Sputnik) — La reacción del Gobierno de Guyana al reclamo de Venezuela sobre la licitación de bloques petrolíferos en territorio en disputa entre ambos... 20.09.2023, Sputnik Mundo

2023-09-20T20:13+0000

2023-09-20T20:13+0000

2023-09-20T20:15+0000

américa latina

guyana

venezuela

exxonmobil

petroleras

disputa territorial

esequibo

petróleo

🏛️ compañías

nicolás maduro

Guyana recibió ofertas por ocho de los 14 bloques petrolíferos que salieron a licitación en diciembre de 2022, y entre las que se encuentra la empresa ExxonMobil. Al respecto, la administración de Nicolás Maduro calificó de "ilegales" las rondas de licitaciones de Guyana, tras argumentar que se trata de áreas marítimas pendientes de delimitación. Por su parte, Georgetown señaló que se reserva el derecho de realizar actividades de desarrollo económico en cualquier parte de su "territorio soberano o en cualquier territorio marítimo correspondiente". Términos "vergonzosos" A juicio del legislador, los términos de contratación de esas licitaciones que está ejecutando Guyana resultan "vergonzosos" para sus ciudadanos, puesto que suponen la entrega de los yacimientos sin mayores beneficios. El legislador aclaró que, en el caso de su país, las empresas que se disponen a invertir en la explotación del crudo venezolano están obligadas a pagar el 30% de regalías y el 50% de Impuesto sobre la Renta. Acciones legales El diputado señaló que desde la Comisión que integra no reconocerán ninguna de esas negociaciones y consideró, a modo personal, que la administración de Nicolás Maduro debería poner a Petróleo de Venezuela S.A. (PDVSA) a explotar y a producir en esa plataforma continental. En opinión de Rodríguez, Venezuela debe pasar a ejercer las acciones legales correspondientes contra los involucrados en las licitaciones ante los distintos organismos internacionales. "Nosotros tenemos que pasar a ejercer acciones concretas y hay que buscar la instancia internacional, bien sea, Organización Mundial de Comercio o los tribunales internacionales donde demandemos a la ExxonMobil y a cualquier empresa que participe en esas licitaciones", subrayó. Para el integrante del Gran Polo Patriótico, el Gobierno de Guyana no solo viola acuerdos internacionales, sino el territorio de otras naciones. Almagro: "Arrastrado a los intereses imperiales"Tras ser consultado sobre el mensaje que publicó el secretario general de Organización de Estados Americanos (OEA), Luis Almagro, en el que expresó su apoyo y reconocimiento al "derecho de Guyana a dar la bienvenida a los inversores", Rodríguez calificó al representante de ser "un arrastrado a los intereses imperiales". "Ese es un señor arrastrado a los intereses imperiales, la verdad que es una vergüenza que sea aún vocero de la OEA, la historia los juzgará como el personero bochornoso y vil que haya ejercido esta posición de tanta importancia para esta Organización de los Estados Americanos". Al respecto, Caracas acusó a Almagro de sumarse a la petrolera estadounidense ExxonMobil para agredir a su país. La historia de la disputa La controversia entre Caracas y Georgetown por el tema petrolero no es nueva, en mayo del año 2015, el Gobierno venezolano pidió a la ExxonMobil que suspendieran todas las actividades de exploración en la zona en disputa. Esto luego de que la empresa estadounidense confirmara el hallazgo de un yacimiento en su pozo Liza-1, ubicado en el bloque de Stabroek, en un área costera cerca de la frontera entre los dos países. En ese entonces, ExxonMobil respondió que los asuntos de disputas fronterizas se deben resolver por los dos Gobiernos en las instancias internacionales establecidas. Desde hace más de 100 años Venezuela y Guyana mantienen un diferendo sobre la soberanía de la Región del Esequibo, que abarca unos 160.000 kilómetros cuadrados al oeste del río Esequibo y posee grandes reservas de petróleo. En 1966, ambas naciones firmaron un acuerdo para buscar una solución pacífica a esta disputa, pero Guyana introdujo en 2018 una demanda ante la Corte Internacional de Justicia en la que pide al tribunal validar legalmente el laudo arbitral de 1899 que le da control absoluto sobre el territorio.

guyana

venezuela

esequibo

guyana, venezuela, exxonmobil, petroleras, disputa territorial, esequibo, petróleo, 🏛️ compañías, nicolás maduro, petróleos de venezuela (pdvsa), luis almagro, organización de estados americanos (oea), política, 📈 mercados y finanzas