Diputados de Argentina aprueban proyecto de ley que elimina impuesto a los haberes altos

Con 135 votos a favor y 103 en contra "resulta afirmativo, se comunicará a la honorable Senado de la nación", anunció en la noche del martes la presidenta de la Cámara Baja, Cecilia Moreau.A minutos de la votación se presentó en el recinto el ministro de Economía y candidato del oficialismo a la presidencia, Sergio Massa, que emitió la semana pasada un decreto en el mismo sentido, por el que solo pagarán el impuesto a las ganancias, desde el 1 de octubre, los altos ingresos, sean trabajadores o jubilados, que superen 15 salarios mínimos.En la actualidad, pagan ese tributo los que cobran por trabajo o jubilación un ingreso de al menos 700.875 pesos brutos (1.917 dólares).En sintonía con el decreto, el proyecto de ley que recibió media sanción establece que solo queden alcanzados por el tributo aquellos gerentes, ejecutivos y directores que cobren más de 1.770.000 pesos, que en todo el país son unos 88.000 contribuyentes, lo que representa el 0,8% del total de las remuneraciones, jubilaciones y pensiones.Durante la sesión especial, varios diputados de la coalición gobernante Frente de Todos enrostraron a la alianza opositora Juntos por el Cambio, que se dividió a la hora de apoyar esta medida, el hecho de que el expresidente Mauricio Macri (2015-2019) hubiera prometido durante la campaña electoral eliminar este impuesto, cuando aumentó 26% el número de trabajadores alcanzados por este tributo durante su gestión."Hoy discuten la baja del impuesto a los trabajadores, pero sancionaron una ley disminuyendo del 35 al 25% el impuesto a las ganancias a las sociedades, a los trabajadores no, pero a las grandes empresas sí", cuestionó al interbloque opositor el diputado oficialista y secretario general de la Asociación Bancaria Sergio Palazzo.En contra de este proyecto, el diputado opositor Rodrigo de Loredo criticó que el Gobierno aprovechara la actual coyuntura electoral, a menos de mes y medio de las elecciones generales, para otorgar "un aspiracional beneficio, ideal en otro contexto o en otro país, a más de 700.000 de los trabajadores más ricos de Argentina, pero que tiene que ser afrontados por millones de trabajadores más pobres, precarizados, informales, en su mayoría jóvenes y mujeres".El diputado y candidato presidencial por el partido La Libertad Avanza (ultraderecha), Javier Milei, que parte con ventaja para las elecciones generales del 22 de octubre, anticipó que su voto sería a favor.Myriam Bregman, diputada presidencial del Frente de Izquierda y de Trabajadores – Unidad (FITU), fuerza que respaldó la quita de este gravamen, también apuntó contra Juntos por el Cambio por ser reticente a retirar el impuesto.La normativa beneficiaría a 800.000 contribuyentes, el 7% del total de trabajadores, de manera que solo estarían alcanzados los mayores ingresos del trabajo en relación de dependencia y las jubilaciones y pensiones de privilegio.Del gravamen sí quedan exceptuados jueces y funcionarios del Poder Judicial, secretarios de Estado o cargos de mayor jerarquía, y diputados y senadores, según reconoció en la víspera el presidente de la Comisión de Presupuesto y Hacienda que emitió el dictamen a favor del proyecto presentado por Massa, Carlos Heller.Para mostrar su apoyo al proyecto se movilizaron varios sindicatos y las dos centrales obreras del país: la Confederación General del Trabajo (CGT) y las dos ramas de la Central de Trabajadores de Argentina (CTA).Massa, aspirante a suceder al actual presidente, Alberto Fernández, competirá en las elecciones generales del 22 de octubre con la candidata de la alianza opositora Juntos por el Cambio, Patricia Bullrich, y con el líder del partido La Libertad Avanza.Los comicios tienen una segunda vuelta prevista para el 19 de noviembre si la fórmula más votada no supera el 45 por ciento de los votos afirmativos (ni nulos ni en blanco), o no alcanza el 40 por ciento de los sufragios válidos totales con una diferencia porcentual mayor a 10 puntos.

