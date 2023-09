https://sputniknews.lat/20230920/economia-alemana-en-caida-libre-1143931800.html

Economía alemana en caída libre

Según el Bundesbank, Alemania tendrá un cuarto trimestre consecutivo sin crecimiento. Zelenski en la ONU: ¿se le empieza a volver todo en contra? Preocupación... 20.09.2023, Sputnik Mundo

Economía alemana en decliveLa economía de Alemania, que hasta hace poco era considerada 'la locomotora de Europa', está perdiendo posiciones, afrontando el proceso de "desindustrialización" al que no pueden frenar. Se trata de una consecuencia lógica de la política de Berlín subordinada a los intereses de Washington. Alemania se sumó a las sanciones antirrusas, renegó de los hidrocarburos que durante décadas había recibido de Rusia a precios bajos: de hecho, abandonó el mercado ruso en el que fue el principal socio europeo, y aceptó prestar ayuda incondicional a Ucrania, tanto financiera como militar, y de otra índole.Al fin de cuentas, quienes pagan por esa política miope de las autoridades de Berlín son los ciudadanos de pie obligados a pagar más y más por la electricidad, la calefacción y los productos de primera necesidad. Y por supuesto, por el respaldo del régimen de Kiev.Así, según el Banco Federal Alemán [Bundesbank], Alemania sigue pasando por tiempos difíciles, ya que su esperada recuperación económica no se materializó en verano, lo que hace más creíbles los pronósticos que vaticinan un cuarto trimestre consecutivo sin crecimiento.Zelenski en la ONU: ¿se le empieza a volver todo en contra?En un discurso ante la Asamblea General de las Naciones Unidas, Zelenski se centró en gran medida -aunque no necesariamente por su nombre- en los países de América Latina, África y Asia que han tratado de permanecer neutrales en el conflicto. Los instó a apoyar una propuesta de paz ucraniana de 10 puntos.En este sentido, durante su intervención, el presidente de Colombia, Gustavo Petro, fustigó a quienes convocan a los latinoamericanos a ir a la guerra. "Se olvidaron que a nuestros países los invadieron varias veces los mismos que hoy hablan de luchar contra invasiones. Se olvidaron que por petróleo invadieron a Iraq, a Siria, a Libia. Se olvidaron que las mismas razones que se expresan para defender a Zelenski son las mismas razones con las que se debería defender a Palestina", remachó Petro.La preocupación por la sucesión en Guatemala llega a la ONUEn la apertura de sesiones de la Asamblea General de Naciones Unidas, el presidente de Brasil, Luiz Inácio Lula Da Silva, advirtió de la posibilidad de un golpe de Estado en Guatemala que le impida al ganador de las elecciones asumir su cargo. A su vez, el presidente argentino, Alberto Fernández, mostró su preocupación por Guatemala y llamó a activar los mecanismos que garanticen el respeto al veredicto popular. Por su parte, el presidente guatemalteco, Alejandro Giammattei, se comprometió ante la Asamblea a entregar su puesto al presidente electo y denunció la injerencia extranjera en el proceso electoral.Mientras tanto, en varias ciudades de Guatemala, organizaciones indígenas y campesinas se manifestaron pidiendo la renuncia de la fiscal general Porras, del fiscal especial Curruchiche y del juez Orellana por su participación en lo que consideran es un golpe de Estado para evitar la asunción presidencial de Bernardo Arévalo.Casi 300 falsos positivos fueron confesados en la JEP: ¿Uribe dio la orden?En Colombia, el mayor general retirado del Ejército Henry Torres Escalante declaró ante una audiencia pública su participación en lo que fueron casi 300 ejecuciones extrajudiciales perpetradas por las Fuerzas Armadas. Estas ejecuciones son conocidas como 'falsos positivos', y se cometieron entre los años 2002 y 2008, el mismo periodo de tiempo en el que Álvaro Uribe estuvo al mando del país.Gran parte de los asesinatos del Ejército fueron cometidos contra campesinos y ciudadanos de barrios populares, para que estos fueran presentados como éxitos de la política de Uribe, la cual fue llamada como 'Seguridad Democrática'.Trading automatizado: un sector donde la Inteligencia Artificial empieza a dominar el juegoEl 'trading' es la actividad de especular en los mercados financieros con el objetivo de lograr beneficios o ganancias. Consiste en la compra o venta de activos financieros de distinta tipología, acciones, divisas, criptomonedas, etc. Es un proceso de análisis hasta hace poco hecho por humanos. Hoy los bots de IA parecen estar tomando la batuta.El análisis de trading realizado por profesionales de esta actividad necesita de un periodo de análisis, algunas veces prolongado, y aun así expuesto a riesgos. Es por ello que el trading automatizado por medio de la Inteligencia Artificial [IA] es en la actualidad una de las tendencias más populares en el mundo de las finanzas y las inversiones. Esta tecnología permite a los inversores automatizar sus estrategias de trading y tomar decisiones basadas en datos precisos y en tiempo real.Invitamos a los oyentes de 'Octavo mandamiento' a compartir sus opiniones sobre los acontecimientos más importantes en sus países, enviando mensajes de voz de un máximo de dos minutos al WhatsApp del programa: +7 968 766 28 74.El equipo del programa está integrado por Javier Benítez, Víctor Sújov, Sebastián Tapia, Alberto García y Cristian Galindo.

