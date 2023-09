El presidente polaco compara a Ucrania con un ahogado que arrastra a los demás al fondo | Video

https://sputniknews.lat/20230920/el-presidente-polaco-compara-a-ucrania-con-un-ahogado-que-arrastra-a-los-demas-al-fondo-1143912078.html

"Yo la compararía con una persona que se ahoga [que] es extremadamente peligrosa porque puede arrastrarte al fondo. Simplemente puede ahogar a su rescatador", declaró Duda.En palabras del mandatario, a pesar de que Kiev "está sin duda en una situación muy difícil", Polonia debe actuar en sus propios intereses y protegerse, porque si un hombre que se ahoga hunde a los demás, no podrá recibir ayuda.La situación tiene de fondo la cancelación de la reunión prevista entre el presidente polaco y su par ucraniano, Volodímir Zelenski, al margen de la 78.ª sesión de la Asamblea General de la ONU. Duda afirmó que esto se debía a "motivos organizativos", pero no descartó un encuentro posterior con Zelenski.La reunión era importante debido a la disputa que estalló entre Polonia y Ucrania por la decisión de Varsovia de prohibir la entrada del grano ucraniano al país. Aunque se supone que los dos presidentes iban a conferenciar sobre el curso de la fracasada contraofensiva ucraniana, otro tema candente habría sido sin duda el embargo polaco de productos agrícolas procedentes de Ucrania y la queja ucraniana ante la OMC.El 18 de septiembre, Kiev presentó una demanda ante la Organización Mundial del Comercio (OMC) contra Polonia, Hungría y Eslovaquia por la prohibición de importar productos ucranianos. Según los medios, Ucrania ha tomado represalias introduciendo un embargo sobre las cebollas, tomates, coles y manzanas polacas. No obstante, esta decisión suscitó opiniones controvertidas entre los miembros de la Unión Europea.En cuanto a la denuncia de Ucrania ante la OMC, el líder polaco comentó que si Kiev seguía con ella, Polonia expondría su caso ante el tribunal. Señalando que la prohibición solo se aplicaba a las importaciones de grano ucraniano y no al grano que pasa por Polonia."Hay círculos empresariales que tienen intereses en Ucrania y querrían vender grano lo antes posible al menor costo posible. Tenemos que defendernos de ello", añadió.A finales de marzo pasado, los primeros ministros de varios países de la UE pidieron a la Comisión Europea (CE) intervenir en la crisis provocada por la afluencia de los cereales ucranianos. Así, los campesinos de Polonia protestaron masivamente contra el grano de Ucrania, bloqueando las líneas ferroviarias utilizadas por la industria agrícola del país vecino. Después de poco más de una semana de intensas protestas, Varsovia se vio forzada a imponer una prohibición para la importación de una serie de productos agrícolas procedentes de Ucrania.Hungría, tras Polonia, decidió imponer una prohibición temporal a las importaciones de grano ucraniano. El Gobierno de Eslovaquia también anunció la decisión de suspender la importación del trigo y otros productos procedentes de Ucrania, como varios tipos de azúcar, semillas, remolacha, vinagre, miel, cera de abejas u otras ceras de insectos, así como verduras y frutas, hoy libres de aranceles y cuotas en la UE. El pasado 19 de abril, Bulgaria impuso la prohibición de importar alimentos de Ucrania, con excepción del tránsito.La CE, en respuesta, tomó medidas para restringir la importación de determinados granos ucranianos y al mismo tiempo eliminar las dificultades logísticas para el tránsito de esos productos por Bulgaria, Hungría, Polonia, Rumanía y Eslovaquia, las cuales empezaron a regir desde el 2 de mayo y más tarde se prorrogaron hasta el 15 de septiembre.

