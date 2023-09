https://sputniknews.lat/20230919/el-colmo-de-la-insolencia-kiev-abre-una-investigacion-contra-3-paises-y-saca-chispas-en-la-ue-1143862589.html

"El colmo de la insolencia": Kiev abre una investigación contra 3 países y saca chispas en la UE

Ucrania inicia una investigación contra Hungría, Polonia y Eslovaquia por su prohibición de importar productos ucranianos. La decisión se suma a la demanda... 19.09.2023, Sputnik Mundo

"Iniciamos una investigación antidiscriminatoria contra las acciones hostiles al comercio de Hungría, Polonia y Eslovaquia basada en las estadísticas de 2023", publicó el primer ministro ucraniano, Denís Shmigal, en su canal de Telegram.Shmigal especificó que Ucrania ya presentó a la CE un plan de acción para controlar las exportaciones de cuatro grupos de artículos agrícolas desde Ucrania para prevenir cualquier distorsión de mercado en los vecinos países miembros del bloque comunitario.El 18 de septiembre, Kiev presentó una demanda ante la Organización Mundial del Comercio (OMC) contra Polonia, Hungría y Eslovaquia por la prohibición de importar productos ucranianos. En palabras del viceministro de Economía de Ucrania, Tarás Kachka, "es importante demostrar que las acciones de estos Estados son legalmente incorrectas". No obstante, esta decisión adoptada por Kiev ha suscitado opiniones controvertidas entre los miembros de la UE."No es un socio serio": Eslovaquia, Croacia y Polonia critican la postura de UcraniaVarios miembros de la UE cuestionaron que la decisión de Ucrania fuera adecuada y siguieron insistiendo en su postura sobre el rechazo de los cereales de este país. Así, un diplomático de la comunidad sospechó que Taras Kachka "estaba borracho" tras anunciar su intención de iniciar un proceso de reclamación ante la OMC.Eslovaquia asegura que "la denuncia de Kiev es el colmo de la insolencia"La denuncia de Kiev contra Eslovaquia ante la OMC es "el colmo de la insolencia y confirma que Ucrania no es un socio serio", expresó en sus redes sociales el ex primer ministro eslovaco Robert Fitzo. En sus palabras, el Gobierno eslovaco convirtió al país en un chivo expiatorio, cuya opinión ya nadie pide. Poco antes, el ministro de Agricultura eslovaco, Josef Bires, afirmó que su país está dispuesto a defender ante la OMC su postura sobre la prohibición de las importaciones de cereales procedentes de Ucrania.Croacia decide no comprar grano ucraniano para evitar "problemas de sus agricultores"Croacia solo se ocupará del tránsito de trigo procedente de Ucrania, pero no lo comprará para sus propias necesidades, declaró el primer ministro croata, Andrej Plenkovic.Zagreb había ofrecido anteriormente a Kiev la posibilidad de entregar trigo por ferrocarril, por transporte fluvial a lo largo del río Danubio, así como a través del puerto de la ciudad de Rijeka, en el mar Adriático, pero luego ni el Gobierno ni los medios de comunicación informaron sobre las entregas."Es una medida necesaria": Polonia podría bloquear la adhesión de Ucrania a la UEA pesar de que se trata de una decisión reciente de Kiev, Varsovia empezó a hablar de una respuesta a Ucrania el 13 de septiembre, si el asunto no se resuelve. El ministro polaco de Agricultura, Robert Telus, declaró que las autoridades de su país podrían bloquear la adhesión de Ucrania a la UE.Agregó que la infraestructura agrícola polaca no puede competir con la ucraniana, ya que Ucrania cuenta con varios cientos de miles de explotaciones y su producción agrícola está a un nivel completamente diferente. Por esta razón, Varsovia exige bloquear el suministro de grano ucraniano al mercado europeo.En sus palabras, el bloqueo de la entrada de cereales ucranianos en su mercado por parte de Polonia es una medida necesaria y una de las herramientas para construir la posibilidad de adhesión de Ucrania a la Unión Europea.Como otra respuesta a la política de Kiev, Varsovia podría prohibir el tránsito de armas occidentales para Ucrania, propuso el político polaco Slawomir Menzen. "Si Ucrania impone una prohibición a las importaciones de frutas y verduras polacas en el país, Varsovia debería responder prohibiendo la importación de armas y equipamiento militar a Ucrania a través del territorio polaco", escribió en la red X, antes conocida como Twitter.Rumanía prohibirá por 30 días importar cereales desde UcraniaRumanía se unió a sus vecinos e impondrá un veto a la importación de trigo ucraniano durante 30 días para proteger los intereses de los agricultores locales, declaró el ministro de Agricultura rumano, Florin-Ionut Barbu.El titular de Agricultura señaló que mantuvo una conversación con las autoridades ucranianas al respecto, y Kiev aceptó este plan de prohibición de 30 días.Además, Barbu aseguró que en el futuro la importación de cereales solo será posible bajo licencias expedidas directamente a los productores, sin pasar por los comerciantes u otro tipo de intermediarios. El ministro también aseveró que no se trata de prohibir otros productos alimenticios procedentes de Ucrania. Asimismo, subrayó que el Gobierno rumano está dispuesto a tomar cualquier medida para apoyar a los agricultores locales y proteger el mercado interno.España, Alemania y Francia abogaron por la solidaridad con UcraniaPor otra parte, la decisión adoptada por Kiev encontró apoyo entre algunos países de Europa Occidental. Por ejemplo, España, Alemania y Francia en la reunión de ministros de Agricultura de la UE en Bruselas criticaron tal actuación de Polonia, Hungría y Eslovaquia por romper la unidad del mercado único y abogaron por la solidaridad con Ucrania.España considera ilegal la prohibición a la importación de cereales de UcraniaEl ministro de Agricultura de España, Luis Planas, declaró que una prohibición unilateral por parte de cualquier Estado miembro de la UE sobre las importaciones de cereales ucranianos parecía ilegal, mientras que Francia afirmó que la solidaridad europea estaba en juego."Creo que es, no solo es un error, sino que es contrario al derecho comunitario y a los principios del mercado único, que por parte de un Estado miembro se adopten medidas restrictivas de carácter unilateral", indicó.Al cierre de la reunión, Planas resumió que la mayoría de Estados miembro han defendido "la necesidad de preservar nuestra unidad desde el punto de vista político, pero también en defensa jurídica del mercado único en el seno de la UE".Alemania acusa a 3 países de "solidaridad a tiempo parcial" con UcraniaUna postura crítica adoptó también Alemania. El ministro de Agricultura, Cem Ozdemir, afirmó que los tres países son culpables de "solidaridad a tiempo parcial" con Ucrania. Además, criticó que su postura sobre los cereales hubiera abierto el mayor conflicto sobre las competencias comerciales de Bruselas en el bloque en décadas. "Cuando les conviene, son solidarios, y cuando no les conviene, no lo son", declaró el político en una reunión de ministros de Agricultura de la UE.Francia afirma que estas decisiones ponían en entredicho la solidaridad europeaLa condena se extendió también al ministro de Agricultura de Francia, Marc Fesneau, que puso de relieve que tales decisiones ponen en cuestión el mercado único de forma profunda.Añadió que los ministros de la UE trabajaban en una propuesta que podría ayudar a aliviar la tensión de los agricultores europeos.En junio de 2022, la UE suspendió por un año el cobro de aranceles para los artículos que entran desde Ucrania con el fin de ayudar a Kiev a aumentar las exportaciones.Además, a finales de mayo de ese mismo año, los líderes de la UE propusieron facilitar la exportación de alimentos desde Ucrania a través de varias rutas terrestres y los puertos europeos. La medida incluyó la apertura de los llamados "corredores de solidaridad", rutas fluviales y por tierra firme para que Kiev le diera una salida masiva a sus granos.Se suponía que esos envíos se dirigirían al mercado mundial y que eso permitiría a Kiev obtener ingresos adicionales. Sin embargo, debido a problemas logísticos, el grueso de los productos agrarios importados se quedaron en los países de la UE que hacen frontera con Ucrania, lo que provocó una crisis de sobreproducción agrícola.A finales de marzo pasado, los primeros ministros de varios países de la comunidad política pidieron a la CE intervenir en la crisis provocada por la afluencia de los cereales ucranianos. Así, los campesinos de Polonia protestaron masivamente contra el grano de Ucrania, bloqueando las líneas ferroviarias utilizadas por la industria agrícola del país vecino. Después de poco más de una semana de intensas protestas, Varsovia se vio forzada a imponer una prohibición para la importación de una serie de productos agrícolas procedentes de Ucrania.Hungría, tras Polonia, decidió imponer una prohibición temporal a las importaciones de grano ucraniano. El Gobierno de Eslovaquia también anunció la decisión de suspender la importación del trigo y otros productos procedentes de Ucrania como varios tipos de azúcar, semillas, remolacha, vinagre, miel, cera de abejas u otras ceras de insectos, así como verduras y frutas hoy libres de aranceles y cuotas en la UE. El pasado 19 de abril, Bulgaria impuso la prohibición de importar alimentos de Ucrania, con excepción del tránsito.La CE, en respuesta, tomó medidas para restringir la importación de determinados granos ucranianos y al mismo tiempo eliminar las dificultades logísticas para el tránsito de esos productos por Bulgaria, Hungría, Polonia, Rumanía y Eslovaquia, las cuales empezaron a regir desde el 2 de mayo y más tarde se prorrogaron hasta el 15 de septiembre.

