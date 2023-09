https://sputniknews.lat/20230921/amlo-critica-a-la-onu-por-no-combatir-pobreza-lo-unico-que-hacen-es-tomar-partido-en-las-guerras-1143961937.html

AMLO critica a la ONU por no combatir pobreza: "Lo único que hacen es tomar partido en las guerras"

AMLO critica a la ONU por no combatir pobreza: "Lo único que hacen es tomar partido en las guerras"

Tanto la Organización de las Naciones Unidas (ONU), como otras grandes agrupaciones y países considerados potencias económicas, no realizan nada para combatir... 21.09.2023, Sputnik Mundo

2023-09-21T17:05+0000

2023-09-21T17:05+0000

2023-09-21T17:05+0000

américa latina

andrés manuel lópez obrador

méxico

eeuu

onu

política

seguridad

migración

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdn2.img.sputniknews.lat/img/07e7/09/15/1143961462_0:6:1600:907_1920x0_80_0_0_f407ab12e4a2aa8230eefb12bd03ca95.jpg

El mandatario mexicano fue cuestionado por el aumento de flujo en los últimos días, ya que la nación latinoamericana es un paso obligado para las personas que desean trasladarse a Estados Unidos.López Obrador agregó que si se empleara el presupuesto destinado a la industria armamentista a otros fines, como el desarrollo de los pueblos y la creación de oportunidades laborales, "estaríamos viviendo en un mundo más fraterno, más justo, más humano, y no tendríamos esos problemas, como el fenómeno migratorio".Anteriormente, el presidente de México había realizado señalamientos contra Naciones Unidas por cuestiones de desigualdad en el mundo, las mismas que fomentan que más personas abandonen su lugar de nacimiento."La ONU está muy anquilosada. No está haciendo su trabajo, no está haciendo nada para combatir el problema principal del mundo que es la desigualdad. No hacen nada, pero también no hacen nada para evitar las guerras", destacó el 6 de julio pasado.Por otra parte, la situación migratoria en México se ha recrudecido. Ante ello, organizaciones defensoras de migrantes esperan que en 2023 México rebase por tercer año consecutivo la cifra de 100.000 solicitantes de refugio, después de que en 2021 se impuso la marca de 130.000 y en 2022 se alcanzaron casi 118.500 casos.A partir del 10 de mayo pasado, los haitianos, nicaragüenses, venezolanos, cubanos y mexicanos pueden ser deportados por EEUU a México y no pueden entrar legalmente a ese país durante cinco años.De acuerdo con la tendencia en la migración hacia EEUU, el año fiscal 2023, que concluye el 30 de septiembre en ese país, podría terminar con cifras récords, superiores a los casi 2,8 millones de ingresos de indocumentados de 2022.Esto ha llevado a tomar diversas medidas. Por ejemplo, la compañía ferroviaria privada Ferromex suspendió entre el 19 y 20 de septiembre pasados el avance de, al menos, 60 de sus trenes de carga, ya que estos son usados por los migrantes para trasladarse al norte del país."Ante el notable incremento de personas migrantes concentradas en diversas regiones del país y el severo riesgo que representa para la integridad de ellas la utilización de trenes de carga para transporte, Ferromex tiene detenidos temporalmente y hasta el momento 60 trenes, equivalentes a 1.800 camiones (autobuses)", anunció Grupo México en un comunicado.

https://sputniknews.lat/20230126/amlo-critica-silencio-de-la-onu-y-oea-por-crisis-en-peru-estan-como-de-adorno-1135083150.html

https://sputniknews.lat/20230912/la-frontera-de-mexico-con-eeuu-fue-la-ruta-de-migracion-terrestre-mas-letal-en-2022-1143641874.html

méxico

eeuu

Sputnik Mundo contacto@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2023

Sputnik Mundo contacto@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Noticias

es_ES

Sputnik Mundo contacto@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Mundo contacto@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Mundo

andrés manuel lópez obrador, méxico, eeuu, onu, política, seguridad, migración