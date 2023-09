https://sputniknews.lat/20230921/biden-los-primeros-tanques-abrams-llegaran-a-ucrania-la-siguiente-semana-1143976826.html

Biden: los primeros tanques Abrams llegarán a Ucrania la próxima semana

Biden: los primeros tanques Abrams llegarán a Ucrania la próxima semana

El presidente Joe Biden anunció que Estados Unidos y sus aliados seguirán proporcionando armamento a Ucrania para respaldar su contraofensiva en el marco del... 21.09.2023, Sputnik Mundo

2023-09-21T21:40+0000

2023-09-21T21:40+0000

2023-09-21T22:11+0000

defensa

m1 abrams tanque

ucrania

joe biden

seguridad

📰 suministro de armas a ucrania

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdn1.img.sputniknews.lat/img/07e5/02/04/1094329175_0:0:2789:1569_1920x0_80_0_0_ac1981e69d16f8628b9f925551c6375d.jpg

"Junto con nuestros aliados y socios continuaremos brindando sistemas de seguridad para apoyar el progreso de Ucrania en la recuperación de su territorio", dijo el mandatario norteamericano.El anuncio llega en medio las polémicas por la contraofensiva ucraniana, iniciada a principios de junio, la cual no ha logrado ganar terreno, y las fuerzas ucranianas, incluyendo los nuevos vehículos blindados suministrados por Occidente, han sufrido graves pérdidas.Imágenes han confirmado la destrucción de un gran número de tanques Leopard 1 y Leopard 2 suministrados por Alemania, más de 60 vehículos de combate de infantería Bradley aportados por Estados Unidos y, más recientemente, los primeros dos de los 14 tanques Challenger 2 enviados por el Reino Unido, entre una amplia gama de otras clases de vehículos perdidos en el conflicto.Además, según declaró el presidente ruso Vladímir Putin durante la sesión plenaria del VIII Foro Económico Oriental, la contraofensiva ucraniana no logró sus objetivos, pero sí se produjeron pérdidas que ascienden a 71.500 efectivos de su lado."Ucrania está llevando a cabo la llamada contraofensiva. Pero no hay resultados. (...) Hay grandes pérdidas. Desde el inicio de la contraofensiva las bajas ascienden a 71.500", afirmó el mandatario ruso.En sus palabras, un total de 543 tanques y 18.000 vehículos blindados de distintas clases de las Fuerzas Armadas de Ucrania han sido destruidos durante la operación militar especial rusa.

https://sputniknews.lat/20230918/los-atacms-son-la-ultima-pildora-venenosa-estadounidense-para-ucrania-1143835360.html

ucrania

Sputnik Mundo contacto@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2023

Sputnik Mundo contacto@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Noticias

es_ES

Sputnik Mundo contacto@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Mundo contacto@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Mundo

m1 abrams tanque, ucrania, joe biden, seguridad, 📰 suministro de armas a ucrania