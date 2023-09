https://sputniknews.lat/20230910/blinken-miente-descaradamente-al-resaltar-avances-de-ucrania-en-el-frente-1143549363.html

Blinken "miente descaradamente" al resaltar avances de Ucrania en el frente

Blinken "miente descaradamente" al resaltar avances de Ucrania en el frente

El secretario de Estado estadounidense, Antony Blinken, anunció esta semana más de mil millones de dólares en ayuda adicional para Ucrania durante una visita... 10.09.2023, Sputnik Mundo

2023-09-10T01:39+0000

2023-09-10T01:39+0000

2023-09-10T01:40+0000

defensa

antony j. blinken

ucrania

washington

zaporozhie

cia

otan

departamento de estado (eeuu)

📰 operación rusa de desmilitarización y desnazificación de ucrania

operación militar

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdn1.img.sputniknews.lat/img/07e7/08/04/1142279146_0:2:1360:767_1920x0_80_0_0_b661cb6ef4b6edd237be8fa35ca9feb6.jpg

Blinken "miente descaradamente" sobre la contraofensiva ucraniana, dijo el exanalista de la CIA Larry Johnson en una entrevista con el juez Andrew Napolitano transmitida en su podcast Judging Freedom.Durante su visita no anunciada a la capital ucraniana, Blinken, se reunió con el presidente ucraniano, Volodímir Zelenski, y pregonó que el ejército ucraniano había hecho "progresos reales" en su contraofensiva en las "últimas semanas". La valoración del presidente ucraniano sobre la evolución del frente de batalla "coincide con la nuestra", prosiguió Blinken, que acudió a Kiev para prometer un nuevo paquete de ayuda a Ucrania por valor de más de 1.000 millones de dólares.De hecho, "Rusia ha estado empujando constantemente hacia el (oeste)", dijo Johnson, señalando que la batalla de Artiómovsk fue el "último gran conflicto" en el frente de batalla en el que participó el ejército de Ucrania. "Ellos (EEUU) no entienden las tácticas defensivas rusas", subrayó Johnson.En mayo de 2023, el Ejército ruso liberó Artiómovsk (también conocida como Bajmut), una ciudad del Donbás."Los estadounidenses han sido engañados", añadió Ray McGovern, antiguo analista de inteligencia de Estados Unidos, que también se unió al podcast Judging Freedom. Señaló que "miles de millones de dólares han sido enviados a Ucrania, y una gran parte se ha desviado". McGovern agregó que Estados Unidos estaba "perdiendo" en la guerra indirecta contra Rusia en Ucrania.Sin embargo, los miembros de alto nivel de la comunidad de inteligencia de Estados Unidos siguen "engañándose a sí mismos, a sus colegas, a la prensa y al público" con respecto a los acontecimientos reales sobre el terreno, especificó Larry Johnson. Estos funcionarios se negaron a despertar a la realidad de que Ucrania estaba experimentando "escasez de municiones, escasez de mano de obra, problemas para reclutar gente", etc.En su visita a Ucrania esta semana, Blinken se reunió con altos funcionarios ucranianos, entre ellos el ministro de Asuntos Exteriores, Dmitri Kuleba. Desveló un nuevo paquete de ayuda a Ucrania, que incluye 175 millones de dólares para armamento. Sin embargo, la noticia se produce cuando ninguna de las armas regaladas por la OTAN ha ayudado a cambiar el rumbo de la debilitada contraofensiva ucraniana. Las declaraciones de Blinken sobre los supuestos éxitos de Kiev fueron tachadas de falsas por Vladímir Rogov, alto funcionario de la administración regional de Zaporozhie.La contraofensiva ucraniana comenzó el 4 de junio. Kiev lanzó al combate brigadas entrenadas por instructores de la OTAN y armadas con equipo proveniente de Occidente, incluidos tanques Leopard y Challenger. Sin embargo, tres meses después, el Presidente ruso Vladímir Putin declaró que la contraofensiva ucraniana había fracasado. Este 5 de septiembre, el ministro de Defensa ruso, Serguéi Shoigú, declaró que las fuerzas ucranianas fracasaron en todas las líneas de operaciones durante los tres meses de su contraofensiva, habiendo perdido más de 66.000 efectivos y 7.600 equipos militares.En respuesta al recién anunciado paquete militar de Washington para Kiev, el portavoz del Kremlin, Dmitri Peskov, declaró el 6 de septiembre que Estados Unidos tenía la intención de seguir respaldando al régimen hasta el último ucraniano, cueste lo que cueste. Peskov declaró a la prensa que esta ayuda no podría afectar al curso de la operación militar especial.

https://sputniknews.lat/20230906/que-significa-la-inesperada-visita-de-blinken-a-ucrania-1143428315.html

https://sputniknews.lat/20230906/apresurar-la-contraofensiva-esta-provocando-perdidas-insostenibles-en-el-bando-ucraniano-1143400658.html

https://sputniknews.lat/20230901/no-todos-los-ucranianos-tienen-ganas-de-tomar-las-armas-kiev-sigue-con-problemas-de-reclutamiento-1143278806.html

ucrania

washington

zaporozhie

Sputnik Mundo contacto@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2023

Sputnik Mundo contacto@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Noticias

es_ES

Sputnik Mundo contacto@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Mundo contacto@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Mundo

antony j. blinken, ucrania, washington, zaporozhie, cia, otan, departamento de estado (eeuu), 📰 operación rusa de desmilitarización y desnazificación de ucrania, operación militar