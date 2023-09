https://sputniknews.lat/20230906/que-significa-la-inesperada-visita-de-blinken-a-ucrania-1143428315.html

¿Qué significa la 'inesperada' visita de Blinken a Ucrania?

¿Qué significa la 'inesperada' visita de Blinken a Ucrania?

Blinken llegó a Kiev en visita oficial de dos días, durante la cual los funcionarios estadounidenses tienen previsto discutir la contraofensiva ucraniana y evaluar las medidas para mejorar la seguridad energética del país. Además, un alto funcionario anónimo del Departamento de Estado de EEUU afirmó que se espera que Blinken anuncie más de 1.000 millones de dólares en nuevos fondos para Ucrania". El mismo secretario de Estado recordó el "apoyo continuo y firme" al país, agregando que Ucrania cuenta con un "socio fuerte en EEUU" y que Washington quiere garantizar que Kiev tenga lo que necesita para tener éxito a largo plazo.En este sentido, el portavoz del Kremlin, Dmitri Peskov, comentó que Washington seguirá apoyando a Ucrania en estado de guerra hasta el último ucraniano.No obstante, agregó, esto no afectará al curso de la operación militar especial rusa.En cuanto a la contraofensiva ucraniana —que ya está causando frustración entre los funcionarios estadounidenses por la falta de eficacia—, Blinken aseguró que está logrando "buenos progresos".Pero aunque en Washington quieren ver los aspectos positivos de esta contraofensiva, "definitivamente no los hay", declaró a Sputnik el senador de Rusia por la república de Crimea, Serguéi Tsekov.En palabras del funcionario, Ucrania nunca ganará la confrontación y nunca devolverá los territorios que ahora son las nuevas regiones legítimas de Rusia.A su vez, el politólogo Armén Gasparián también expresó su perplejidad ante los éxitos de la contraofensiva ucraniana que Blinken pudiera tener en mente. En su opinión, el actual secretario de Estado de EEUU será destituido en cuanto la Administración estadounidense cambie de vector hacia Ucrania.El exanalista de la CIA Larry Johnson opinó que la visita de Blinken es solo una señal de los problemas con la política establecida por EEUU. En EEUU "tratan de averiguar qué hacer a continuación porque la mayoría del pueblo estadounidense no apoya [la política actual]. Están entrando en la temporada política, preparándose para las elecciones de 2024. La Administración Biden se encuentra bajo presión a nivel nacional. Un gran número de demócratas está muy molesto e indignado con su política fronteriza (...) Así que, creo que están tratando de entender qué hacer después", explicó.Según Johnson, Blinken es en primer lugar el portador del mensaje. No es el conductor de la política exterior de Washington, sino que simplemente lleva las instrucciones que le dieron para compartir, añadió.El exanalista de la CIA no descarta que el secretario de Estado aborde también el tema de la lucha anticorrupción en Ucrania, ya que se siguen descubriendo detalles de sobornos a funcionarios ucranianos y sobrecompra de armas suministradas a Kiev. Esta situación, en opinión de Johnson, es "endémica en el Gobierno ucraniano, en el Ejército".El 5 de septiembre, el ministro de Defensa ruso, Serguéi Shoigú, declaró que las fuerzas ucranianas fracasaron en todas las líneas de operaciones durante los tres meses de su contraofensiva, habiendo perdido más de 66.000 efectivos y 7.600 equipos militares. El presidente ruso, Vladímir Putin, comentando el supuesto progreso de la contraofensiva ucraniana, afirmó que no se trataba de un estancamiento, sino de "un fracaso".

