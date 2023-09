Presentan en público al Italmas, el dron-kamikaze ruso más novedoso con alcance extremo | Fotos

https://sputniknews.lat/20230921/presentan-en-publico-al-italmas-el-dron-kamikaze-ruso-mas-novedoso-con-alcance-extremo--fotos-1143954401.html

El nuevo dron-kamikaze ruso Italmas con un mayor alcance está a punto de ampliar el potente arsenal de aeronaves no tripuladas de este tipo, desafiándolos con... 21.09.2023, Sputnik Mundo

En un reportaje del canal ruso Rossiya 1 desde la fábrica de Aeroscan de la ciudad de Izhevsk, fue desvelada la versión definitiva de la nueva aeronave no tripulada de ataque rusa bautizada con el nombre de Italmas, una flor de la familia de los ranúnculos de la república rusa de Udmurtia. Se afirma que el arma lleva meses en desarrollo y ha sido mejorada desde las primeras pruebas en invierno.Cabe destacar, que el lugar de la grabación se ha hecho famoso mucho antes por la producción de otro dron-kamikaze ruso eléctrico Lancet, que se utiliza de manera muy exitosa contra blindados ucranianos, incluso los de fabricación occidental, en el marco de la operación militar. No obstante, a diferencia de su hermano de la fábrica, Italmas representa un vehículo principalmente de otro tipo de función, al ser equipado con motor de combustión interna. De este modo, el combustible se vierte directamente en sus alas, que ejercen como un enorme depósito de gasolina. Por consiguiente, el dron es capaz de volar considerablemente más lejos que sus homólogos, recorriendo largas distancias en la profundidad de los territorios. El jefe de su empresa-fabricante ZALA, Alexandr Zajárov, estimó su alcance hasta en más de 200 kilómetros, subrayando entre las ventajas su ojiva reforzada.Dado que su motor está en la parte delantera, no solo será soplado por la corriente de aire, sino también por la hélice dotada, por lo que su firma térmica será insuficiente para detectarse con los sistemas de defensa antiaérea portátiles. En tal caso, el motor puede interferir en la integración de equipos ópticos, pero es posible que se haya colocado bajo el fuselaje, y por esta razón no se muestra en ninguna parte del reportaje como vista inferior. En caso de que los haya, Italmas será una de las armas más complejas de contrarrestar para cualquier sistema de defensa aérea más avanzado.Mientras tanto, algunas de las peculiaridades de Italmas siguen siendo clasificadas y se revelarán al público más tarde, posiblemente, durante el primer uso en combate.

