Seymour Hersh: la inteligencia de EEUU ve imposible romper la defensa rusa en Ucrania

Seymour Hersh: la inteligencia de EEUU ve imposible romper la defensa rusa en Ucrania

MOSCÚ (Sputnik) — El servicio de inteligencia de EEUU opina que las tropas ucranianas no podrán romper las líneas de defensa del Ejército ruso, afirmó el... 21.09.2023, Sputnik Mundo

Hersh también subrayó que los ucranianos rechazaron la idea de tratar de apoderarse de Crimea y las cuatro nuevas regiones de Rusia. El Ejército ucraniano, continuó, ya no puede ganar."La guerra se acabó. Rusia ha ganado. Ya no hay ofensiva ucraniana, pero la Casa Blanca y los medios estadounidenses necesitan mantener la mentira", escribió Hersh, citando a un funcionario de la inteligencia estadounidense.Ucrania lanzó una contraofensiva a principios de junio contra las posiciones rusas fuertemente atrincheradas en las regiones del Donbás, Jersón y Zaporozhie. Sin embargo, no logró avances sustanciales y pagó con decenas de miles de vidas ucranianas y cientos de vehículos blindados proporcionados por la Organización del Tratado del Atlántico Norte (OTAN), ya que las fuerzas ucranianas fueron incapaces de alcanzar siquiera las primeras líneas defensivas rusas importantes en dos meses y medio.

