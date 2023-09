https://sputniknews.lat/20230922/eeuu-debera-pausar-ayuda-a-ucrania-si-congreso-no-aprueba-fondos-antes-del-1-de-octubre-1143981354.html

EEUU deberá pausar ayuda a Ucrania si Congreso no aprueba fondos antes del 1 de octubre

WASHINGTON (Sputnik) — El flujo de ayuda económica de EEUU a Ucrania va a caducar si el Congreso no aprueba más fondos de asistencia antes del 1 de octubre... 22.09.2023, Sputnik Mundo

"Habrá una pausa (en el apoyo) si no tenemos los fondos para el 1 de octubre", dijo el funcionario. El año fiscal en EEUU finaliza cada 30 de septiembre y el siguiente comienza cada 1 de octubre. La administración Biden envió una solicitud de financiación suplementaria al Congreso para el final del año fiscal hasta el final del año calendario. La administración no tiene una proyección sobre cuánto financiamiento adicional solicitará para ayudar a Ucrania, dijo Sullivan.El 21 de septiembre, 28 legisladores de EEUU enviaron una carta a la Casa Blanca en la que se opusieron a la prestación de nueva ayuda a Kiev. En la carta presentada, los republicanos manifiestan que "el pueblo estadounidense merece saber a qué se destinó su dinero"."Ayer [20 de septiembre], en una reunión informativa clasificada sobre Ucrania, quedó claro que se está pidiendo a EEUU que financie un conflicto indefinido con recursos ilimitados; ya basta. A estas y futuras peticiones, mis colegas y yo decimos: NO", escribió uno de los legisladores, J.D. Vance, en su cuenta en la red social X.

