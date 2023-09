https://sputniknews.lat/20230919/ucrania-busca-formas-de-mantener-su-economia-a-flote-mientras-su-contraofensiva-se-estanca-1143850819.html

Ucrania busca formas de mantener su economía a flote mientras su contraofensiva se estanca

Ucrania busca formas de mantener su economía a flote mientras su contraofensiva se estanca

En medio del estancamiento de la contraofensiva ucraniana y con un déficit presupuestario de más de 40.000 millones de dólares, los funcionarios de Kiev... 19.09.2023

Algunas de las acciones, abunda el medio especializado en economía y negocios, son sencillas; por ejemplo, la venta de bonos de guerra a corporaciones e individuos; cabildear para obtener ayuda internacional y reestructurar deudas existentes. Otras, en cambio, "son bizantinas", como el gravamen a intermediarios financieros —como Euroclear—, que se benefician de los activos rusos congelados; o utilizar estructuras complejas para recaudar dinero de inversores internacionales en bonos. Al respecto, el jefe de investigación macroeconómica de la agencia de bolsa ICU con sede en Kiev, Vitaliy Vavryshchuk, dijo al periódico que "si el gobierno no puede cubrir sus déficits presupuestarios, entonces no podrá financiar su esfuerzo militar". Otra opción para Kiev es lograr su admisión a la Unión Europea (UE), con lo que podría acceder a cientos de miles de millones de euros en subsidios y financiamiento de infraestructura. Sin embargo, a pesar de que el país es candidato para ingresar al bloque, la realidad es que, de acuerdo con el diario estadounidense The Washington Post, la adhesión podría suceder hasta el 2030 debido diversos obstáculos, como el elevado índice de corrupción en Ucrania. "[Zelenski] tendrá que demostrar, a los ucranianos y al mundo exterior, que tiene la capacidad de gestión y la determinación para implantar sistemas e instituciones públicas independientes, fiables y duraderos", señaló el 11 de septiembre el medio.Por otro lado, todo parece indicar que la actividad económica de Kiev terminará el año alrededor de un 25% por debajo de los niveles anteriores al conflicto, según una investigación de ICU consultada por The Wall Street Journal. Mientras que, la semana pasada, los bonos internacionales cotizaron alrededor de 29 centavos por dólar, continúa el canal de noticias citando a MarketAxess. A lo anterior se suma que la mayoría de las compras de armas para las FFAA ucranianas son financiadas por Europa y Estados Unidos. Sin embargo, no está claro cuánto tiempo durará el apoyo de los aliados, sobre todo si Donald Trump regresa a la Casa Blanca en el 2024. Mientras que el Banco Mundial estima que el país gobernado por Volodímir Zelenski necesitará, por lo menos, 411.000 millones de dólares para su reconstrucción.Además, para impulsar su mercado interno de bonos, este año Ucrania solicitó un préstamo de 10.000 millones de dólares a través de ventas de bonos locales, superando los 8.500 millones de dólares que recibió en ayuda estadounidense. En ese contexto, el Ministerio de Finanzas planea reestructurar aún más los bonos el próximo año, lo que requiere pedir a los inversores reacios que condonen parte de la deuda y canjeen el resto por nuevos títulos. Asimismo, Kiev ha solicitado en repetidas ocasiones embargar los ingresos por intereses que las cámaras de compensación financieras como Euroclear han recaudado sobre unos 280.000 millones de dólares en activos rusos congelados. Sobre este asunto, diversos analistas coinciden en que darle a Ucrania los fondos rusos, que incluyen reservas del banco central, generaría señales de alerta legales y diplomáticas. Según The Wall Street Journal, Euroclear obtuvo 1.700 millones de dólares en intereses en el primer semestre del año sobre 150.000 millones de dólares en activos rusos atrapados en sanciones internacionales. Actualmente, la empresa con sede en Bélgica se encuentra negociando con funcionarios de la UE la transferencia de parte del dinero a Ucrania a través de un impuesto extraordinario pagado a la Comisión Europea. Tras el inicio del conflicto en Ucrania, la UE ha expresado en más de una ocasión la disposición de usar los activos rusos congelados, incluidos los privados, para reconstruir al país eslavo. En febrero pasado, el bloque aprobó la creación de un grupo especial de trabajo para el uso de los activos rusos en interés de Ucrania.Los países occidentales han impuesto una serie de duras sanciones a Rusia desde el inicio de la operación militar en Ucrania, incluida la congelación de cerca de la mitad de las reservas de divisas del país, unos 300.000 millones de dólares.

