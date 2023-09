https://sputniknews.lat/20230922/llegada-de-tanques-m1-abrams-a-ucrania-representa-mas-problemas-que-ventajas-1143981430.html

Llegada de tanques M1 Abrams a Ucrania representa "más problemas que ventajas"

Llegada de tanques M1 Abrams a Ucrania representa "más problemas que ventajas"

22.09.2023

De acuerdo al artículo publicado por la revista estadounidense, existen dudas entre los observadores del conflicto sobre la diferencia que el tan esperado equipo hará en el frente.Según el analista de defensa y experto militar Michael Peck, los vehículos que EEUU enviará a Ucrania para fortalecer su escalada bélica tras el fracaso de la contraofensiva "no son suficientes para afectar significativamente" el combate.Varios expertos son todavía más escépticos sobre los supuestos beneficios que obtendrá Ucrania al integrar otro tipo de tanque en sus fuerzas durante los meses más difíciles del año, observa la publicación.De acuerdo a los especialistas consultados por la revista, las condiciones climáticas adversas serán un problema para su funcionamiento, considerando que el buen tiempo veraniego dará paso a la temporada de lluvias y los M1 Abrams son utilizados generalmente en superficies secas.Newsweek también señala que la mezcla de distintos tipos de tanques puede resultar una complicación para Kiev, con Miron afirmando que esto representará "una pesadilla logística" en el Ejército ucraniano.Esto sobrecargará la logística de Ucrania, vaticinó la analista, diciendo que era posible que la superioridad de las fuerzas de Moscú pudiesen volver "inútiles" los tanques Abrams, pero también los Challenger y Leopard, también donados por EEUU y Alemania, respectivamente.También surgen posibles dificultades con el mantenimiento del Abrams, añadió Miron. Las fuerzas ucranianas necesitarán poder hacerse con piezas de repuesto e ingenieros capaces de saber cambiarlas, además de tener suficiente confianza en el entrenamiento en los tanques "mucho más sofisticados" que los que están acostumbrados a manejar, para utilizarlos correctamente. Otra consideración más es la munición que Ucrania necesitará para una gama tan amplia de tanques, explica el medio estadounidense. "No todos usan la misma munición y hay escasez", dijo Miron. "Por lo tanto, si el Ejército ucraniano no obtiene las cantidades necesarias de municiones, socavará la utilidad de los M1 Abrams o de cualquier otro tanque".

