Netanyahu en la ONU: Israel está a punto de lograr una paz histórica con Arabia Saudita

TEL AVIV (Sputnik) — El primer ministro israelí, Benjamín Netanyahu, dijo ante las Naciones Unidas que Israel está a punto de lograr una paz con Arabia Saudita...

“Estamos en la cúspide de una paz aún más dramática e histórica entre Israel y Arabia Saudita”, dijo Netanyahu ante un pleno casi vacío, durante la sesión de alto nivel que marca la apertura de la 78ª Asamblea General.A escala global, comentó, “fomentará una reconciliación más amplia entre el judaísmo y el islam, entre Jerusalén y La Meca, entre los descendientes de Isaac y los descendientes de Ismael”, añadió. Mostró dos mapas de Israel y la región durante su explicación de la transformación histórica que dice que está a punto de ocurrir. El primero mostraba un mapa de 1948, año de creación de Israel, antes de ser atacado por todos sus vecinos árabes. “Aquí está Israel en 1948. Es un país pequeño, aislado, rodeado por un mundo árabe hostil. En nuestros primeros setenta años, hicimos la paz [sólo] con Egipto y Jordania”, subrayó. Luego mostró un mapa moderno que reflejaba el cambio ocurrido en 2020, cuando Israel normalizó los lazos con cuatro de sus vecinos árabes bajo los Acuerdos de Abraham, respaldados por EEUU, así como lo que podría ocurrir si Arabia Saudita se uniera a ese círculo. Sacó un marcador rojo y trazó un círculo alrededor de esos países. Netanyahu habló al final de una semana de intensa actividad diplomática, que marcó su primer viaje a EEUU desde que asumió el cargo a finales de diciembre. Este viaje se produce mientras EEUU realiza esfuerzos de mediación entre Israel y Arabia Saudita. El primer ministro israelí rechazó la asunción de que la normalización con los países árabes pasa necesariamente por que israelíes y palestinos hagan la paz. “Durante mucho tiempo he buscado hacer la paz con los palestinos. Pero también creo que no debemos dar a los palestinos derecho de veto sobre nuevos tratados de paz con los Estados árabes. Los palestinos podrían beneficiarse enormemente de una paz más amplia. Deberían ser parte del proceso, pero no deberían tener derecho a veto sobre el proceso”, afirmó. "Cuando los palestinos vean que la mayor parte del mundo árabe se ha reconciliado con el Estado judío, será más probable que ellos también abandonen la fantasía de destruir a Israel y adopten finalmente un camino de paz genuina con él", dijo Netanyahu. “El líder palestino Mahmud Abás debe dejar de difundir las horribles conspiraciones antisemitas contra el pueblo y el Estado judíos. Recientemente dijo que Hitler no era antisemita. No puedes inventar esto. Pero lo hizo”, agregó. Netanyahu también criticó la política de la ANP de proporcionar estipendios financieros mensuales a los terroristas convictos, así como a sus familiares. Además del antisemitismo, la búsqueda de armas nucleares por parte de Irán y su apoyo al terrorismo global es la “mosca en el ungüento” cuando se trata de la paz regional, dijo Netanyahu. "Tengan la seguridad de que los fanáticos que gobiernan Irán harán todo lo posible para frustrar esta paz histórica", afirmó Netanyahu. "Sin embargo, la agresión del régimen se enfrenta en gran medida con la indiferencia de la comunidad internacional", enfatizó. La comunidad internacional debe hacer más para apoyar “a los valientes hombres y mujeres de Irán que desprecian este régimen y anhelan la libertad, que han salido valientemente a las aceras de Teherán y otras ciudades de Irán y se enfrentan a la muerte”, agregó. A la luz del enriquecimiento de uranio por parte de Irán, pidió a la comunidad internacional que volviera a imponer sanciones contra Irán, como se prometió en los términos del acuerdo con Irán de 2015, en gran parte extinto. Prometió que “mientras sea primer ministro de Israel, haré todo lo que esté en mi poder para impedir que Irán obtenga armas nucleares”.

