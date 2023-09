https://sputniknews.lat/20230922/no-puedo-pensar-en-una-peor-bienvenida-zelenski-enfrenta-problemas-en-su-visita-a-washington-1143977217.html

"No puedo pensar en una peor bienvenida": Zelenski enfrenta problemas en su visita a Washington

"No puedo pensar en una peor bienvenida": Zelenski enfrenta problemas en su visita a Washington

La visita del presidente ucraniano Volodímir Zelenski a Washington es muy distinta a la que realizó hace nueve meses, cuando fue recibido como un héroe... 22.09.2023, Sputnik Mundo

2023-09-22T05:11+0000

2023-09-22T05:11+0000

2023-09-22T05:11+0000

internacional

volodímir zelenski

eeuu

moscú

washington

ucrania

the guardian

abc news

kevin mccarthy

casa blanca

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdn2.img.sputniknews.lat/img/07e7/09/15/1143976873_0:0:3072:1728_1920x0_80_0_0_601921f72f6dac3383307dd7c2a020dc.jpg

En aquel entonces, recordó la publicación, el mandatario europeo fue ovasionado a la hora de pronunciar un discurso ante el Congreso norteamericano. Pero, en contraste, este jueves 21 de septiembre fue recibido con una ceremonia mínima.Además, Zelenski encarará conversaciones a puerta cerrada con líderes del Congreso en momentos en los que la ayuda a Kiev obtiene más rechazo cada día. Los republicanos han propuesto un proyecto de ley provisional que no incluye financiación para Kiev, algo que el líder de la mayoría del Senado, el demócrata Chuck Schumer, calificó de "un insulto a Ucrania", según el medio. Por su parte, el líder de la Cámara de Representantes, el republicano Kevin McCarthy, aseguró que su partido abordaría con considerable escepticismo la solicitud pendiente del presidente Joe Biden de 24.000 millones de dólares adicionales en apoyo para Kiev. En declaraciones para la cadena ABC News recogidas por el medio británico, McCarthy cuestionó si Zelenski fue elegido para el Congreso o si es el presidente de Estados Unidos. Pero no solo los republicanos cuestionarán a Zelenski, según The Guardian. Los demócratas también preguntarán si la delegación ucraniana viene con solicitudes de tecnología de drones. Y es que los líderes del partido del mandatario federal se muestran cautelosos a la hora de proporcionar sistemas de armas que podrían usarse para atacar territorio ruso. Citando fuentes del Congreso, el medio noticioso asegura que Zelenski será interrogado sobre el papel de Kiev en los recientes ataques contra Moscú y otros objetivos en lo profundo de Rusia.Respecto a misiles Atacms solicitados por Kiev, el portavoz del Consejo de Seguridad Nacional norteamericano, John Kirby, declaró que la cuestión no se había resuelto.De acuerdo con The Guardian, Kiev quiere los Atacms para atacar profundamente detrás de las líneas rusas con miras a interrumpir sus suministros y desmoralizar a las tropas atrincheradas.Pero según declaraciones de funcionarios estadounidenses, el Pentágono está preocupado por el inventario de Atacms para las necesidades de defensa de Washington. Además, dijeron que la Casa Blanca quiere estar segura de no suministrar armas que puedan usarse para atacar territorio ruso, por temor a que Moscú lo considere como un ataque directo y escale el conflicto. Con todo, tras su encuentro con Zelenski, Joe Biden anunció que Estados Unidos y sus aliados continuarán proporcionando armamento a Ucrania para respaldar su contraofensiva en el marco del conflicto que atraviesa el país europeo desde febrero de 2022.Además, el presidente estadounidense anunció un nuevo paquete de seguridad para Kiev que incluirá el segundo envío de sistemas de defensa antiaérea Hawk y entregas mensuales de armas adicionales durante el transcurso del invierno.Mientras que el secretario de Estado de EEUU, Antony Blinken, informó que autorizó el envío de 128 millones de dólares en equipo militar estadounidense para Ucrania, que se proporcionará junto con 197 millones de dólares previamente autorizados. El paquete incluye defensa aérea, artillería y municiones de bombas de racimo para respaldar a Ucrania en su contraofensiva, según un comunicado gubernamental.Rusia lanzó su operación militar especial en Ucrania en respuesta a la solicitud de las Repúblicas Populares de Donetsk y Lugansk, previamente reconocidas por Moscú como Estados soberanos, para que se les preste ayuda frente al genocidio por parte de Kiev. Según el presidente Vladímir Putin, la contraofensiva ucraniana, que comenzó el 4 de junio, no se estancó, sino que fracasó.Hablando en el Foro Económico del Este, el mandatario afirmó que en los tres meses transcurridos desde que comenzó la contraofensiva ucraniana Kiev había sufrido unas 71.000 bajas. "Por lo tanto, parece que sus patrocinadores occidentales les están empujando a 'arrancar' tanto como puedan", apuntó Putin.

https://sputniknews.lat/20230914/por-que-los-republicanos-se-oponen-cada-vez-mas-a-enviar-ayuda-a-ucrania-1143696162.html

https://sputniknews.lat/20230918/los-atacms-son-la-ultima-pildora-venenosa-estadounidense-para-ucrania-1143835360.html

https://sputniknews.lat/20230912/putin-estima-en-71500-las-perdidas-de-ucrania-en-su-contraofensiva-que-no-da-resultados-1143638892.html

https://sputniknews.lat/20230911/general-de-eeuu-asegura-a-la-contraofensiva-ucraniana-le-queda-poco-mas-de-un-mes-1143582020.html

eeuu

moscú

washington

ucrania

Sputnik Mundo contacto@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2023

Sputnik Mundo contacto@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Noticias

es_ES

Sputnik Mundo contacto@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Mundo contacto@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Mundo

volodímir zelenski, eeuu, moscú, washington, ucrania, the guardian, abc news, kevin mccarthy, casa blanca, 📰 suministro de armas a ucrania, asamblea general de la onu, seguridad, política, chuck schumer, hawk