"Se expuso a peligros para ayudar a su pueblo": la nominación de Alex Saab al Nobel de la Paz

El diplomático Alex Saab, que se mantiene detenido por orden de EEUU desde 2020, fue nominado al Premio Nobel de la Paz por la Liga Tunecina de los Derechos... 22.09.2023

2023-09-22T01:41+0000

2023-09-22T01:41+0000

2023-09-22T01:41+0000

El diplomático del Gobierno de Venezuela Alex Saab, que ya lleva más de 1.000 días detenido bajo acusaciones del Gobierno de EEUU, aparece en la lista de nominados al Premio Nobel de la Paz por su acciones en favor del pueblo venezolano durante la pandemia de COVID-19 y las sanciones económicas en contra del país sudamericano.Si bien los candidatos al galardón otorgado por el Comité Noruego del Nobel no se conocen oficialmente hasta 50 años después de cuando fueron propuestos, el sitio indio Current Affairs logró recopilar los nombres que, al menos públicamente, ya fueron propuestos por organizaciones y personalidades.El nombre de Saab aparece en la lista, propuesto por la Liga Tunecina de los Derechos Humanos (LTDH), una organización defensora fundada en 1976 y que recibió, en 2015, el Nobel de la Paz por su trabajo en favor de la democracia en Túnez, siendo parte del así llamado Cuarteto para el Diálogo Nacional Tunecino (compuesto, además, por la Unión General Tunecina del Trabajo; la Unión Tunecina de la Industria, el Comercio y la Artesanía y la Orden Nacional de los Abogados de Túnez.)Entrevistada por la cadena Al Mayadeen, Zemmouri confirmó que la organización tunecina promovió la candidatura de Saab y destacó que el funcionario merece el reconocimiento porque "como diplomático se expuso a peligros para ayudar a su pueblo, al trasladarse hasta Irán con el fin de obtener alimentos y medicinas para el pueblo venezolano, que se encuentra sometido a un bloqueo".En efecto, Saab fue detenido por orden de EEUU en Cabo Verde en junio de 2020, cuando se dirigía hacia Irán en una misión oficial encargada por el Gobierno de Venezuela para asegurar la adquisición de insumos en el marco de la crisis por el COVID-19 y las sanciones económicas impuestas a Caracas.López aseguró que el apoyo de la organización tunecina "es muy importante para quienes estamos en esta lucha por su liberación". Además, consideró "un orgullo" que Saab aparezca nominado en una lista que también incluye al fundador de Wikileaks Julian Assange, quien "también es un preso político del imperialismo norteamericano".El integrante de Free Alex Saab valoró el apoyo internacional que la causa va sumando y que, a mediados de agosto, concentró el respaldo de 180 organizaciones de derechos humanos "de los cinco continentes" para reclamar al presidente estadounidense, Joe Biden, la excarcelación de Saab ante sus graves problemas de salud. Entre estas organizaciones está, incluso, el Gremio Nacional de Abogados, que ha mantenido contactos con el diplomático y exige su liberación.López lamentó que, a más de 1.000 días de su detención irregular en Cabo Verde, Saab siga sin recibir la atención médica que requiere debido a su condición de salud como sobreviviente de un cáncer de estómago. De hecho, el movimiento Free Alex Saab había denunciado en marzo de 2023 que el diplomático estaba "vomitando sangre"."Desde una visita que ha tenido en Cabo Verde no ha vuelto a recibir atención médica. Le aquejan varias dolencias y hasta el momento no ha sido visto por un médico. No tiene ninguna de las atenciones y los derechos que tienen otros detenidos en EEUU, lo que prueba que es un preso político", denunció.López advirtió, además, de los "constantes atrasos" en el proceso judicial abierto contra el funcionario de Caracas, acusado de un presunto delito de lavado de activos. El activista recordó que la Fiscalía de EEUU pidió por cuarta vez una extensión en los plazos para presentar las pruebas de que Saab no era un funcionario diplomático, un detalle que aún no ha sido probado por la justicia estadounidense y sobre el que se sustenta la detención.

