"Doble moral": Bolivia reacciona a la postura de EEUU sobre la lucha contra el narcotráfico



Como ocurre desde 2007, el Gobierno estadounidense ubicó a Bolivia en la lista de países que según su criterio no enfrentan correctamente al problema del tráfico de drogas, emitiendo un memorando sobre la "Determinación presidencial sobre países principales de tránsito de drogas o países principales de producción de drogas ilícitas para el año fiscal 2024". Desde el Gobierno de Luis Arce calificaron de "política" la postura del presidente Joe Biden.Dentro del Estado Plurinacional no se hicieron esperar las respuestas desde todo el arco político. El Gobierno del Movimiento Al Socialismo (MAS) acusa que el posicionamiento de la Casa Blanca es una intromisión en los asuntos internos y consideran parcializada la opinión emanada de Washington, que observa la lucha antidroga de Bolivia desde la asunción de Evo Morales (2006-2019) al poder.En 2008 el exmandatario decidió expulsar del país a la Administración de Control de Drogas estadounidense (DEA) para que las Fuerzas Armadas y policiales bolivianas se encarguen de enfrentar al mercado ilegal de narcóticos.El economista y filósofo Diego Giacoman se ha especializado en el estudio de la producción y circulación de drogas en Bolivia; en diálogo con Sputnik, evaluó la evolución en el país andino del combate al mercado ilícito, que mueve millones de dólares en todo el mundo.Para el experto el memorándum de Biden "es político". "Desde el momento en que se ha sacado al embajador [de EEUU, Philip Goldberg, en 2008] estamos censurados", consideró Giacoman en referencia a la expulsión del diplomático estadounidense durante el Gobierno de Morales.En septiembre de 2008, el funcionario fue declarado persona no grata y acusado de "conspirar para buscar la división en Bolivia" ante la gestión del entonces presidente Morales, luego de que el representante de Washington en La Paz se reunió con autoridades locales opositoras al Gobierno. Por ello, el embajador tuvo que abandonar el país sudamericano.En el memorándum dirigido al secretario de Estado Antony Blinken, el presidente estadounidense incluyó a una mayoría de países de América Latina y el Caribe: Bahamas, Belice, Bolivia, Colombia, Costa Rica, República Dominicana, Ecuador, El Salvador, Guatemala, Haití, Honduras, Jamaica, México, Nicaragua, Panamá, Perú y Venezuela.Completan la lista países de Asia: Afganistán, Birmania, China, India, Laos y Pakistán."Doble moral"Dentro de Bolivia, un abanico de respuestas salieron de los diferentes sectores políticos frente a la posición de Washington."Es un documento elaborado de manera unilateral y que carece de sustento técnico, con una intencionalidad claramente geopolítica y que contraviene los tratados internacionales en cuanto al respeto de la soberanía y la integridad territorial y el principio de no intervención en los asuntos internos de los Estados", dijo el ministro de Gobierno, Eduardo del Castillo, a la prensa boliviana.Por su parte, el líder de la opositora Comunidad Ciudadana (CC), el expresidente Carlos Mesa (2003-2005), manifestó en su cuenta de X (antes Twitter): "No necesitamos una calificación extranjera para saber que en Bolivia el narcotráfico ha permeado profundamente al poder político, a las entidades de seguridad, al sistema de justicia y a la economía".El expresidente Evo Morales consideró que "este informe es político y contradictorio, además de [tener] doble moral".Morales agregó que el país del norte "siempre descertifica a Bolivia y Venezuela, que somos libres y dignos. Además, doble moral porque EEUU es uno de los países con mayor porcentaje de consumo de drogas y muertes por sobredosis del mundo, está demostrado eso", afirmó en la radio Kawsachun Coca.Indicadores establesEl mascado de hojas de coca es legal en Bolivia. Está permitido cultivar hasta 22.000 hectáreas para uso medicinal y en rituales andinos. Según el último monitoreo de la Oficina de Naciones Unidas contra la Droga y el Delito (UNODC, por su sigla inglesa), en 2021 contaron 30.500 hectáreas de plantaciones de este cultivo."Desde hace muchos años, los indicadores se mantienen estables, sin subidas extraordinarias ni bajadas. Los operativos de erradicación siguen su ritmo, cada año la misma cantidad de hectáreas, sin que varíe mucho", dijo Giacoman.Para el analista, la problemática de las drogas es instrumentalizada políticamente por sectores del oficialismo y la oposición, tanto en Bolivia como en el resto del mundo.Pero, en definitiva, "no hay indicadores que estadísticamente representen una variación significativa".Sin embargo, "muy gradualmente ingresan organizaciones delictivas, como lo demuestra el caso de Sebastián Marset [narcotraficante uruguayo buscado por las autoridades bolivianas], así como la presencia de brasileños", integrantes de grupos criminales del vecino país.Ajuste del focoPara Giacoman, "si se abordase el tema de las drogas de manera responsable, primero habría que trabajar en los factores de vulnerabilidad".Según el investigador, "se debería estudiar el tema del narcotráfico como un fenómeno social, no como un conjunto de delitos. Se debe entender y abordar esas condiciones de vulnerabilidad, trabajar en factores de protección, incluir a la población indígena involucrada y lastimada" por el trasiego de sustancias ilegales.Por ello, consideró que quienes integran los eslabones más débiles de esta cadena "son detenidos en la frontera, les quitan lo que transportan, los meten a la cárcel como un número más", sin afectar a la gran estructura de este negocio ilegal.Giacoman observó que "este presupuesto para operativos es muchísimo más grande que el destinado a investigación financiera o a inteligencia".

