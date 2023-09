https://sputniknews.lat/20230923/el-fentanilo-llego-a-ecuador-los-indicios-que-preocupan-al-pais-1144015100.html

¿El fentanilo llegó a Ecuador? Los indicios que preocupan al país

¿El fentanilo llegó a Ecuador? Los indicios que preocupan al país

Recientes incautaciones de ampolletas de fentanilo comienzan a preocupar a las autoridades ecuatorianas, que aseguran que no hay tráfico hacia EEUU o Europa... 23.09.2023, Sputnik Mundo

2023-09-23T02:11+0000

2023-09-23T02:11+0000

2023-09-23T02:11+0000

américa latina

ecuador

todd robinson

sociedad

drogas

💬 opinión y análisis

fentanilo

eeuu

narcotráfico

colombia

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdn2.img.sputniknews.lat/img/07e7/09/16/1144014903_0:296:3053:2013_1920x0_80_0_0_f827ed9978f6ee6367e8ea509c6c39aa.jpg

El titular del Ministerio del Interior ecuatoriano, Juan Zapata, aseguró que si bien se han encontrado ampolletas de fentanilo, el país latinoamericano no forma parte de la ruta para comercializar la sustancia. "No tenemos evidencia de que Ecuador tenga rutas específicamente de este tipo de droga sintética", aseguró el líder de la dependencia.En la misma línea, la Policía Nacional afirmó que en el país latinoamericano "no existe fabricación y tráfico ilegal de fentanilo", una droga que es empleada como analgésico para diversas enfermedades crónicas y terminales, como el cáncer, pero también consumida de manera ilegal, principalmente en EEUU, donde ha provocado una amplia cantidad de muertes por sobredosis.Estas aclaraciones institucionales se dieron luego de que el jefe antinarcóticos del Departamento de Estado norteamericano, Todd Robinson, señalara a México como el principal puerto de entrada de esta sustancia al país angloparlante y a Colombia y Ecuador como participantes en la cadena de suministro.Las autoridades ecuatorianas aclararon que hay dos tipos de sustancias en juego: el citrato de fentanilo, que tiene usos medicinales, y el clorhidrato de fentanilo, que corresponde a una droga sintética 50 veces más fuerte que la heroína.Hasta el momento, Ecuador registró sólo tres incautaciones de citrato de fentanilo. La primera incautación registrada por las autoridades ecuatorianas ocurrióe en Chile en agosto de 2022, cuando se incautaron 107 ampolletas. Esa investigación contó con la participación de la Policía ecuatoriana —además de agentes de Colombia, Perú y Chile— y derivó en la detención de seis ecuatorianos, alertando sobre la posibilidad de que organizaciones locales participaran del negocio.En abril de 2023 las autoridades incautaron en Ecuador 15 ampolletas procedentes de un laboratorio farmacéutico chileno que ingresaron por Colombia de manera ilegal.El hallazgo más reciente ocurrió el 10 de agosto en la ciudad portuaria de Guayaquil, donde se decomisaron siete ampolletas de la sustancia.En referencia al último hallazgo, Minga subrayó que tuvo lugar en "la Bahía de Guayaquil, un sector super popular donde se encuentran desde zapatillas y moños hasta este tipo de drogas". Para la experta, que la incautación se haya dado en ese lugar, caracterizado por sus centros comerciales y como un lugar turístico, la sustancia debe estar instalada como algo "común" de adquirir.La Policía ecuatoriana, sin embargo, insiste en que "no existe evidencia alguna sobre rutas para el tráfico de este tipo de sustancia hacia Norteamérica y/o Europa". Aun así, se fortalecieron las unidades especializadas para su detección en el país.Minga indicó que se presume que las ampolletas encontradas en Ecuador "están ingresando por la frontera sur con Perú", específicamente por las provincias limítrofes de Loja y El Oro.Si bien las autoridades aseguran que no hay fentanilo viajando desde Ecuador hacia EEUU o Europa, la experta advirtió sobre la importancia de contener el avance de la droga en un contexto en que organizaciones criminales vinculadas al narcotráfico ya operan en un mercado transcontinental desde "los puertos de Guayaquil y de Esmeraldas".La diversidad de estos grupos, que según Minga no tienen cabecillas reconocibles como en otros países sino "muchas cabezas", puede favorecer al mercado del fentanilo. Lo mismo la posibilidad de que, en algunos casos, las organizaciones "pagan con droga", en vez de dinero, a quienes participan en sus redes.

https://sputniknews.lat/20230901/que-se-sabe-del-consumo-de-fentanilo-y-los-supuestos-casos-de-sobredosis-en-colombia-1143243178.html

https://sputniknews.lat/20230920/eeuu-asegura-que-colombia-y-ecuador-tambien-participan-en-la-produccion-y-trafico-de-fentanilo-1143903376.html

ecuador

eeuu

colombia

perú

méxico

Sputnik Mundo contacto@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2023

Camila Bentancor Santana https://cdn2.img.sputniknews.lat/img/07e5/09/03/1115734853_68:71:719:722_100x100_80_0_0_4bfbc7fcb2612f714809b42ca5def97e.jpg

Camila Bentancor Santana https://cdn2.img.sputniknews.lat/img/07e5/09/03/1115734853_68:71:719:722_100x100_80_0_0_4bfbc7fcb2612f714809b42ca5def97e.jpg

Noticias

es_ES

Sputnik Mundo contacto@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Mundo contacto@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Camila Bentancor Santana https://cdn2.img.sputniknews.lat/img/07e5/09/03/1115734853_68:71:719:722_100x100_80_0_0_4bfbc7fcb2612f714809b42ca5def97e.jpg

ecuador, todd robinson, sociedad, drogas, 💬 opinión y análisis, fentanilo, eeuu, narcotráfico, colombia, perú, méxico