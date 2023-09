https://sputniknews.lat/20230923/familiares-de-los-43-normalistas-de-ayotzinapa-sostienen-un-campamento-contra-el-ejercito-mexicano-1144019376.html

Familiares de los 43 normalistas de Ayotzinapa sostienen un campamento contra el Ejército mexicano

Familiares de los jóvenes, que fueron atacados por fuerzas coordinadas del Ejército, la entonces existente Policía Federal, la Policía del Estado de Guerrero y la Policía municipal en Iguala, Guerrero, el 26 de septiembre de 2014, y luego desaparecidos, instalaron desde el 21 de septiembre de este 2023 un campamento de protesta en la base militar, localizada en las inmediaciones de los municipios de Naucalpan y Miguel Hidalgo, en la zona conurbada entre la Ciudad y el Estado de México."Su principal exigencia es que el Ejército entregue la información que podría dilucidar el paradero de los jóvenes pero la han ocultado durante nueve años, enterrándola en las mazmorras de los cuarteles militares", apuntó el organismo defensor, que ha acompañado a los padres durante su lucha, que cumple ya casi una década.La manifestación prolongada, que este 22 de septiembre cumplió su primer día, se orienta en torno a la acusación que, antes de retirarse de México, hizo el Grupo Interdisciplinario de Expertos Independientes (GIEI) que investigaba el caso, en el sentido de que las Fuerzas Armadas mexicanas obstaculizaron el esclarecimiento de los hechos al evadir sistemáticamente la entrega de información a los peritos especializados, agrupados por la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH).De este modo, con su campamento los familiares de los jóvenes desaparecidos, estudiantes de la Escuela Normal Rural Raúl Isidro Burgos, ubicada en Ayotzinapa, Guerrero (sur de México), pretenden obligar a la institución castrense a entregar la información relativa a la resolución del caso."Las autoridades federales han reconocido que la desaparición de los 43 jóvenes es un crimen de Estado. No basta la voluntad que han tenido los funcionarios, principalmente el ejecutivo federal. No basta encontrarse con los padres, sino las respuestas. No estamos aquí porque queremos o tenemos algo en contra del Ejército", diferenció Melitón Ortega, tío del estudiante desaparecido Mauricio Ortega Valerio."Estamos aquí, enfrente de este Campo Militar número uno, porque tienen responsabilidad en la desaparición de los jóvenes, manipularon declaraciones de testigos y nos mintieron. Nosotros queremos la verdad, vamos a seguir levantando la voz para que el Gobierno tenga que responder", abundó.

