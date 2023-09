https://sputniknews.lat/20230923/lavrov-ofrece-una-conferencia-de-prensa-tras-su-discurso-ante-la-asamblea-general-de-la-onu---1144042131.html

Lavrov ofrece una conferencia de prensa tras su discurso ante la Asamblea General de la ONU

El ministro de Exteriores ruso, Serguéi Lavrov, ofrece una conferencia de prensa tras su discurso ante la Asamblea General de la ONU. Lavrov se encuentra... 23.09.2023, Sputnik Mundo

En una conferencia de prensa tras su intervención ante la Asamblea General de la ONU, Lavrov calificó de absolutamente irrealizable 'la fórmula de paz' del presidente de Ucrania, Volodímir Zelenski.Rusia está abierta a negociaciones con Ucrania, pero sin propuestas de alto el fuego, subrayó el ministro de Exteriores ruso.Además, indicó que el secretario general de la ONU, Antonio Guterres, debe fundamentar sus declaraciones en el Consejo de Seguridad sobre el presunto robo de niños ucranianos por parte de Rusia. "Estamos esperando que el secretario general fundamentará, de alguna manera, sus declaraciones, porque debe hablar en nombre de la Secretaría de la ONU, en concordancia con la Carta (...). Así que esperamos sus respuestas", indicó Lavrov. Rusia no oculta los nombres ni la ubicación de los niños ucranianos refugiados en el país a causa del conflicto, sus familiares pueden llevárselos, nada se lo impide, indicó.Asimismo, Rusia no rechaza las propuestas del secretario general de la ONU para restablecer el acuerdo de granos, pero son poco realistas. De acuerdo con sus palabras, Guterres busca "formas artificiales de eludir" las sanciones contra Rusia para restablecer el acuerdo de granos, pero se da cuenta de que no puede hacer nada.El ministro ruso denunció que existe un poderoso lobby de organizaciones no gubernamentales en Armenia, que intentan socavar la influencia de Rusia en el país. Abordando la situación en Nagorno Karabaj, Lavrov señaló que el número de personal de las fuerzas de paz rusas en esa zona se determina teniendo en cuenta la situación sobre el terreno, por el momento contribuyen a establecer un diálogo entre Nagorno Karabaj y Bakú.

