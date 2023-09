https://sputniknews.lat/20230923/soldados-ucranianos-prefieren-dispararse-en-la-pierna-a-volver-a-ser-carne-de-canon-1144040128.html

Soldados ucranianos prefieren dispararse en la pierna a "volver a ser carne de cañón"

Soldados ucranianos prefieren dispararse en la pierna a "volver a ser carne de cañón"

Un soldado ucraniano que va a ser enviado nuevamente al frente, pese a tener metrallas en el cuerpo, declaró que está dispuesto a hacer mucho para evitarlo... 23.09.2023, Sputnik Mundo

El medio destacó que los médicos no consiguieron extraerle todas las metrallas, por lo que el soldado sufre fuertes dolores y su brazo no funciona del todo bien. No obstante, Andréi recibió más tarde la orden de volver al frente.En sus palabras, le prohibieron someterse a un tratamiento en el extranjero y le exigieron 1.500 dólares por un 'boleto en blanco', que le permitiría liberarse del servicio militar. Ahora, según la publicación, el soldado contratado se esconde en algún lugar de la ciudad ucraniana de Leópolis y ya no va a entrar en combate. Para evitar que le envíen al frente, prefiere dispararse en la pierna a "volver a ser carne" de cañón.El militar añadió que fue a servir a las FFAA de Ucrania por contrato a la edad de 18 años junto con cinco compañeros, pero todos ellos ya han muerto.La publicación también abordó el tema de la corrupción en las FFAA ucranianas y en las comisiones militares locales. Se subraya que antes era posible evitar el servicio militar obligatorio por 7.000 u 8.000 dólares, pero ahora el país ha emprendido una "lucha decisiva contra la corrupción", y el precio ha subido a 20.000 dólares.En agosto, The Guardian indicó en su reportaje que eventualmente, ante la negativa a ser reclutados, miles de hombres ucranianos recurren al soborno para que las autoridades militares no los contemplen o para conseguir certificados médicos que los declaren como no elegibles para la milicia.Rusia continúa desde febrero de 2022 la operación militar especial en Ucrania en respuesta a la solicitud de las repúblicas populares de Donetsk y Lugansk, previamente reconocidas por Moscú como Estados soberanos, para que se les preste ayuda frente al genocidio por parte de Kiev.

