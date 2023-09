https://sputniknews.lat/20230924/de-crear-cohetes-de-carton-a-impulsar-la-industria-aeroespacial-de-mexico--video-1144050696.html

De crear cohetes de cartón a impulsar la industria aeroespacial de México | Video

De crear cohetes de cartón a impulsar la industria aeroespacial de México | Video

La cochera de una casa en la Ciudad de México sirvió como punta de lanza para que estos estudiantes de la máxima casa de estudios del país sentaran un... 24.09.2023, Sputnik Mundo

¿Podría México alzarse como una potencia aeroespacial? Lo que para muchos puede parecer imposible, es el sueño realizable de un grupo de universitarios que fabrica cohetes con el fin de entregar tecnología útil e innovadora a la joven industria de su país que le permita posicionarse entre los mejores del mundo."Sentamos el precedente del desarrollo de vehículos espaciales en el país. Creamos dispositivos desde cero y nos encargamos de la logística y seguridad de lanzamiento y pruebas, es tecnología que se puede aplicar a la industria en distintos ámbitos", comentó a Sputnik Santiago Arroyo, quien a sus 22 años lidera el equipo Propulsión UNAM, donde algunos miembros que apenas cumplieron 18 ya crean métodos inéditos para lanzar cohetes al espacio.Propulsión UNAM es formalmente el grupo representativo de cohetería experimental de la Universidad Nacional Autónoma de México, un título que se ganó a pulso tras varios meses de estudio y experimentos que iniciaron muy lejos de un laboratorio formal de ingenieros, sin ayuda de algún científico experimentado.Con estas bases, lo que empezó como un plan casero entre amigos, no tardó en llevarse los reflectores en competencias internacionales, donde midieron fuerzas ante equipos de las universidades de Waterloo, Canadá; Cornell o el Instituto Tecnológico de Massachusetts, de Estados Unidos, o el Politécnico de Polonia, centros de educación superior que son referente en materia aeroespacial."Hemos tenido la oportunidad de participar en el Latin American Express Challenge, en Brasil, donde tuvimos un segundo lugar en nuestra categoría y en la competencia más reciente volamos con el cohete Xitle, en el Spaceport America Cup, donde ganamos el tercer lugar mundial en nuestra categoría y el quinto mejor diseño de los 120 cohetes que participan en el certamen", indicó Arroyo.El cohete insignia, un gran salto tecnológicoXitle es el proyecto más importante de Propulsión UNAM. Se trata de un cohete hecho de fibra de carbono, fibra de vidrio y aluminio, mide 4.5 metros de longitud y cuenta con un motor híbrido que alcanza velocidades supersónicas, que funciona con combustible a base de óxido nitroso y parafina, el material que se usa en las velas.La configuración del Xitle representa un gran salto tecnológico para sus creadores, pues a diferencia de los cohetes que construyeron anteriormente, éste emplea una instrumentación tan compleja que requiere del uso de normas de la American Society for Testing and Materials, para el diseño de sistemas ricos en oxígeno.La inspiración para lanzar este cohete surgió de un viejo volcán, cuya única erupción, hace unos 1.600 años, fue determinante en el paisaje actual de la Ciudad de México.Llegar al espacio, la meta que vieneLos integrantes de selectivo universitario ya tienen un plan más ambicioso en la mira: diseñar y manufacturar un cohete que supere los 100 kilómetros de altura, de tal manera que alcance la línea que separa a la atmósfera terrestre del espacio.Para ello también trabajan como mentores de estudiantes de varias disciplinas y así formar material intelectual valioso que ayude a ejecutar este sueño. El objetivo también es que la experiencia que gane este equipo los coloque como un recurso humano potencial que eleve el nivel de la industria aeroespacial mexicana.México no puede quedarse atrásSaber que con pocos recursos se puede llegar muy lejos hace que este grupo de jóvenes entienda que México cuenta con lo fundamental para relanzar su carrera aeroespacial.México, agregó Arroyo, va comenzando, vamos atrasados respecto a otros países, pero en general vamos por buen camino. Nos hemos acercado a instituciones como la Agencia Espacial Mexicana y se está haciendo todo lo posible para hacer del espacio una realidad cercana.

