Díaz-Canel se suma a una marcha en Nueva York para exigir el fin del bloqueo a Cuba | Video

El mandatario se encontraba en la ciudad estadounidense para participar en la 78 Asamblea General de las Naciones Unidas. Agradeció a todos los líderes... 24.09.2023, Sputnik Mundo

Díaz Canel, quien dirige los destinos de la isla desde 2019, se unió al acto realizado el pasado viernes 22 de septiembre frente a la misión diplomática permanente de Cuba en Nueva York.El mandatario compartió en sus redes sociales imágenes de su participación en la protesta, declarando que "por mucho tiempo" no va a poder olvidar la jornada del viernes."Afuera el abrazo de la solidaridad. Adentro el de los cubanos que aman a la Patria. #SomosCuba con todos y para el bien de todos", escribió el presidente caribeño.Ese mismo 22 de septiembre, el presidente cubano agradeció a todos los líderes mundiales que condenaron durante sus intervenciones en la Asamblea General de las Naciones Unidas el bloqueo comercial a Cuba que sostiene EEUU desde la década de 1960 y exigieron que Washington quite a la isla de la lista de presuntos patrocinadores del terrorismo elaborada por su Departamento de Estado.Entre los dirigentes que utilizaron el podio de las Naciones Unidad para criticar estas políticas norteamericanas hostiles a La Habana figuran el mandatario brasileño Luiz Inacio Lula da Silva, el presidente chileno Gabriel Boric, el vicepresidente chino Han Zheng y numerosos mandatarios de América Latina y África.El canciller ruso, Serguéi Lavrov, durante su discurso ante la Asamblea Genera este sábado 23 de septiembre, también reprobó el embargo y se unió al reclamo de que Washington quite a la isla de la lista de presuntos patrocinadores del terrorismo, así como también que levante sus sanciones económicas contra Venezuela.

