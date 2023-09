https://sputniknews.lat/20230924/discurso-de-lavrov-en-la-onu-una-rotunda-defensa-del-nuevo-orden-multipolar-1144046700.html

Discurso de Lavrov en la ONU, una "rotunda defensa del nuevo orden multipolar"

Discurso de Lavrov en la ONU, una "rotunda defensa del nuevo orden multipolar"

El titular de Relaciones Exteriores de Rusia, Serguéi Lavrov, abordó temas en la ONU como el peligro de los renovados intentos expansionistas de EEUU y la... 24.09.2023

En su esperada alocución, realizada este sábado 23 de septiembre ante la Asamblea General de las Naciones Unidas, el ministro de Relaciones Exteriores ruso Serguéi Lavrov fustigó a Estados Unidos y Europa por "no querer un mundo multipolar", reclamando una distribución más justa de los recursos y destacando asociaciones como los BRICS para ofrecer oportunidades de que los países del sur global puedan desarrollarse. Esta fuerte defensa del nuevo orden internacional, que lideran Pekín y Moscú, y la ponderación de lo que llamó una "arquitectura multipolar emergente" fueron los puntos más destacados del discurso del canciller ruso, de acuerdo a los especialistas consultados por Sputnik.Los analistas también remarcaron las denuncias de Lavrov sobre el nuevo expansionismo de la OTAN (Organización del Tratado del Atlántico Norte) en varias regiones del mundo y su pedido de poner fin al bloqueo a Cuba y a las sanciones contra Venezuela que sostiene en ambos casos Washington."Y una sesión de la Asamblea General de las Naciones es una tribuna inmejorable para plantear este asunto, ya que se trata del órgano más democrático de este organismo, ya que cada estado de los 193 que lo conforman tienen un voto" en ella, abundó el también analista de política exterior.En ese sentido, el especialista observó que en su discurso "Lavrov llamó a equilibrar la balanza, haciendo una rotunda defensa del nuevo orden multipolar y de la importancia de escuchar a todos los países y sus necesidades; por eso, la denuncia a EEUU y sus socios por enfocarse únicamente en el conflicto en Ucrania durante la Asamblea General para promover intereses propios e ignorar las problemáticas del resto de los países".García resaltó además la condena del canciller del país eslavo hacia el bloqueo comercial de Cuba por parte de EEUU, pidiendo que se ponga fin al embargo, como también que se levanten las sanciones a Siria y Venezuela.Lavrov también celebró el proceso de normalización de las relaciones entre Siria y Turquía, y pidió que EEUU y la Unión Europea no intervengan en el conflicto entre Azerbaiyán y Armenia.En otro pasaje de su intervención, el funcionario ruso afirmó que "un nuevo orden mundial está naciendo ante nuestros ojos" y señaló que Occidente ve el avance de la OTAN en la región Asia-Pacífico como un beneficio, mientras que considera la expansión de los BRICS (Brasil, Rusia, la India, China y Sudáfrica) como un peligro para su dominio.Asimismo, el ministro subrayó que "una minoría mundial está haciendo todo lo posible para frenar el curso natural de las cosas", ejemplificándolo con el crecimiento de asociaciones como el mencionado BRICS y la Organización de Cooperación de Shanghai (OCS).Estos bloques, estimó "ofrecen oportunidades para que los países del Sur Global se desarrollen juntos y reclamen su lugar de liderazgo en la arquitectura multipolar objetivamente emergente". A la vez, Lavrov dijo que existía la fuerte impresión de que EEUU y el "colectivo occidental totalmente subordinado a él" han decidido dar a la doctrina Monroe una "proyección global", mencionando las distintas alianzas regionales labradas por EEUU en la zona Asia-Pacífico con el objetivo de contrarrestar el crecimiento de China y Rusia en su ámbito de influencia natural.Para la docente Sandra Kanety, profesora investigadora del Centro de Relaciones Internacionales de la Facultad de Ciencias Políticas de la UNAM, el canciller de Rusia buscó recordarle al resto de países los peligros de la lógica imperialista que llevan adelante Estados Unidos y sus socios occidentales más allá de sus propias fronteras."En los últimos años, Rusia ha llevado adelante un fortalecimiento de sus relaciones con países como China y Brasil, y en general todo el sur global, por eso el canciller Lavrov utiliza su podio para hacerse eco de sus reclamos, mostrando solidaridad con sus problemáticas y exhibiendo un apoyo político muy importante a estos socios, a la vez que condenando las prácticas de intento de dominación de parte de EEUU", opinó la universitaria."Es importante recordar que este nuevo impulso del multipolarismo nace debido a que el resto de los páises que no son EEUU y sus socios de la OTAN, salvo algunas excepciones, nunca han tenido el poder de toma de decisiones en el tablero global", estimó. "Por eso, la demanda de un nuevo orden mundial es importante, ya que busca que se establezcan nuevas reglas para obtener mejores resultados económicos, en seguridad y en otras áreas, y que los beneficiados no sean solamente unos pocos, como históricamente ha sucedido. De eso se trataba el discurso del canciller Lavrov", le dijo la académica mexicana a Sputnik.Kanety cree que la pugna por establecer un nuevo orden multipolar podría llevar años y un gran esfuerzo colectivo, pero que es una meta esencial y valiosa."Es cierto que hay un declive de EEUU en los últimos 20 años como potencia global, pero todavía sigue teniendo una influencia muy importante en organismos como el Fondo Monetario Internacional, el Banco Mundial y la propia OTAN", observó la universitaria. "Sin embargo, el crecimiento de países como China y Rusia, e instrumentos para contrarrestar la influencia de Occidente como los BRICS, hacen pensar que es posible la conformación de un mundo multipolar, donde los países del sur global puedan tener poder de decisión en ámbitos internacionales como el Consejo de Seguridad y que se trabaje para potenciar la prosperidad para estos países", concluyó.

