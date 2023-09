https://sputniknews.lat/20230924/lo-que-hace-es-indignidad-decenas-de-miles-de-espanoles-se-manifiestan-contra-pedro-sanchez-1144063138.html

"Lo que hace es indignidad": decenas de miles de españoles se manifiestan contra Pedro Sánchez

El Partido Popular (PP) de España reunió a más de 40.000 personas en Madrid para protestar contra el actual presidente del Gobierno del país, el líder del... 24.09.2023, Sputnik Mundo

"No nos llamen tontos a los españoles porque no somos tontos. Lo que [los miembros del PSOE] hacen solo tiene un nombre, indignidad, unos cómplices, el PSOE actual, y solo un responsable, que está en el Palacio de la Moncloa después de haber perdido las elecciones", exclamó el líder del PP, Alberto Núñez Feijóo.Se pronunció enérgicamente contra una posible ley de amnistía independentista exigida por el partido separatista Junts per Catalunya a cambio del apoyo de sus siete diputados a la candidatura de Pedro Sánchez en las próximas elecciones al Congreso de los Diputados.En sus palabras, en la plaza de Felipe II en Madrid se habían congregado unas 40.000 personas. Sin embargo, los agentes de Policía declararon a Sputnik que el número superaba las 65.000. Algunos de los manifestantes tuvieron que seguir los discursos de los oradores a través de altavoces desde calles adyacentes porque no podían acceder a la propia plaza donde hablaron Feijoo, así como los exlíderes del PP Mariano Rajoy y José María Aznar.Los manifestantes portaron pancartas contra Sánchez y pidieron el encarcelamiento del expresidente de la Generalidad de Cataluña y líder de Junts, Carles Puigdemont.En las elecciones del 23 de julio, el PP obtuvo 136 escaños y 33 de Vox, suma que no es suficiente para formar un Gobierno de coalición. El gobernante PSOE consiguió 122 escaños. De este modo, los partidos mencionados necesitan el apoyo de otras fuerzas para alcanzar la mayoría absoluta (176).El 22 de agosto, Pedro Sánchez, le hizo saber al rey Felipe VI de España, su aspiración de repetir el cargo para seguir al frente del país. El monarca se reunió también ese día con Alberto Núñez Feijóo y el líder de Vox, Santiago Abascal. A finales de agosto se informó que las votaciones para elegir al primer ministro del país estaban previstas para los días 26 y 27 de septiembre.

