"Yo también me repito": la vocera de la Casa Blanca se tropieza en un intento por justificar a Biden

Antes, Joe Biden, en un acto semicerrado con donantes a su campaña de reelección en la ciudad de Nueva York, repitió casi textualmente su relato de por qué decidió presentarse a la presidencia en 2020, con algunos minutos de interrupción.Como señaló el periódico británico Daily Mail, en una sesión informativa en la Casa Blanca se preguntó a Jean-Pierre si el incidente era preocupante. "Habló con pasión sobre ello, y por eso está aquí [en el cargo], está aquí porque cree que puede ayudar a que este país avance de forma que se consigan mejores resultados", declaró Jean-Pierre.Biden, que cumplió 80 años en noviembre del 2022, se convirtió en el mandatario de EEUU más longevo de la historia. Regularmente se ve envuelto en situaciones embarazosas, y los detractores del líder estadounidense creen que la edad y posibles problemas de salud son los motivos.El actual presidente de EEUU confirmó oficialmente que se presentará a un segundo mandato. Las próximas elecciones presidenciales estadounidenses están previstas para noviembre de 2024. No obstante, una reciente encuesta de Associated Press-NORC Center for Public Affairs mostró que el 77% de los estadounidenses considera que Biden sería demasiado mayor para un desempeño eficaz en caso de ser reelegido en 2024.

