"Joe Biden se está volviendo cada vez más peligroso. Es necesario removerlo antes que sea tarde"

"Joe Biden se está volviendo cada vez más peligroso. Es necesario removerlo antes que sea tarde"

Así titula una reciente columna de opinión el diario 'The Telegraph', en la que su autor aboga por la destitución del presidente de EEUU por parte del Congreso... 16.09.2023, Sputnik Mundo

"Se supone que no debes decirlo, pero Joe Biden ya no es apto para ser presidente. Sería mucho mejor para Estados Unidos y para el resto del mundo si dimitiera anticipadamente por motivos de mala salud o, al menos, no volviera a presentarse a la presidencia", se lee en el contundente artículo publicado por el diario británico. En el texto se argumenta que la avanzada edad de Biden (80 años), sus cada vez más habituales episodios donde se ve perdido y comete errores en público, así como sus intentos de proteger de la Justicia a su hijo Hunter Biden lo convierten en no apto para seguir ocupando el rol de jefe de Estado.Y añade: "El tipo de toma de decisiones delegada que estamos viendo ahora 'funciona' en el sentido de que las decisiones son evidentemente tomadas por tecnócratas convencionalmente competentes, pero muchos se mostrarán, con razón, escépticos de que sean realmente las opciones de Biden".El autor de la nota considera además que la administración Biden está "abusando de su poder" al utilizar al Departamento de Justicia para "destruir" al expresidente (y seguro rival en el 2024) Donald Trump, quien actualmente enfrenta cuatro causas por varios presuntos delitos."La Presidencia debería determinarse mediante elecciones, no mediante procesos judiciales", afirma el diario.Ante ese escenario, The Telegraph propone que sería mejor "poner fin a esta farsa" y que Biden anuncie que finalmente no se presentará a la relección y que el candidato demócrata será Harris o algún otro político.Una posibilidad más radical, dice el artículo, sería que Biden renunciara antes de que termine su mandato y le entregara el poder a Harris. "Sería una presidenta incluso peor que Biden, pero al menos tendría el control total de la administración. Sería preferible tenerla en el poder durante un año que mucho más en un segundo mandato de Biden-Harris", argumenta.Sin embargo, continúa, si Biden se resiste a dar un paso al costado, los demócratas podrían tratan de reabrir las primarias demócratas, actualmente solo compuestas por el presidente y dos candidatos "outsiders" como Robert F. Kennedy y Marianne Williamson.Otro escenario según el medio británico es que se apele a la Sección 4 de la 25ª Enmienda de la Constitución de Estados Unidos, en donde se estipula que el vicepresidente y la mayoría del gabinete pueden acordar que el presidente no puede desempeñar los poderes y deberes de su cargo. "El presidente tiene derecho a impugnar esto y la decisión final requeriría una mayoría de dos tercios del Congreso. Se podría suponer que muchos demócratas apoyarían la destitución de Biden si esa medida fuera apoyada por la mayoría de su gabinete. Como mínimo, podría ayudar a convencer a Biden de que no vuelva a presentarse en 2024", analiza The Telegraph.De todas formas, el autor reconoce que todos estos escenarios son difíciles que se materialicen y que lo más probable es que el establishment demócrata no le quite el apoyo a Biden, pese a sus magros niveles de aprobación en las encuestas.Esta situación, concluye, será otra prueba de que EEUU continúa con un "lento pero inexorable declive de su cultura política".El presidente de Estados Unidos tiene tan solo 39% de aprobación ciudadana, mientras que el 58% asevera que sus políticas han empeorado la situación económica de EEUU, de acuerdo con la más reciente encuesta publicada por el medio el pasado 8 de septiembre. De acuerdo con el estudio, tan solo el 26% opinó que el demócrata tiene la resistencia y la agudeza de servir eficazmente en su cargo y un 73% dijo estar seriamente preocupados de que la edad del jefe de Estado pueda afectar negativamente su nivel actual de competencia física y mental.

