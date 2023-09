https://sputniknews.lat/20230925/la-oposicion-argentina-retiene-el-control-sobre-una-provincia-clave-de-cara-a-las-presidenciales-1144098839.html

La oposición argentina retiene el control sobre una provincia clave de cara a las presidenciales

La oposición argentina retiene el control sobre una provincia clave de cara a las presidenciales

A menos de un mes de los comicios presidenciales del 22 de octubre, la coalición de Juntos por el Cambio se impuso por amplio margen en Mendoza (centro), y ya suma ocho de las 23 provincias del país.

2023-09-25T22:02+0000

2023-09-25T22:02+0000

2023-09-25T22:02+0000

cara o ceca

argentina

elecciones generales en argentina (2023)

mendoza

unión cívica radical (ucr)

propuesta republicana (pro)

unión europea (ue)

mercosur

el acuerdo entre la ue y el mercosur

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdn2.img.sputniknews.lat/img/07e7/09/19/1144099204_0:0:1920:1080_1920x0_80_0_0_bd8493139953c1264694bb37d86fb5f7.png

La oposición argentina retiene el control sobre una provincia clave de cara a las presidenciales La oposición argentina retiene el control sobre una provincia clave de cara a las presidenciales

La coalición opositora de Juntos por el Cambio logró retener la estratégica provincia de Mendoza (oeste) y Alfredo Cornejo asumirá la gobernación por los próximos cuatro años.El mandatario entrante pertenece a la Unión Cívica Radical (UCR), partido político de peso a nivel nacional que enfrenta una disputa interna con el PRO (Propuesta Republicana), el espacio fundado por el expresidente Mauricio Macri (2015-2019). En ese marco aparecen dudas sobre el futuro de la alianza en caso de que su candidata, Patricia Bullrich, no triunfe en las elecciones presidenciales del 22 de octubre.“La UCR está mejor hoy que hace cuatro años. Hoy conserva las tres provincias que tenía y sumó dos. Esto es localmente, pero en lo nacional seguimos anclados a Juntos por el Cambio. Veremos el resultado electoral para saber cómo seguimos”, dijo a Sputnik Ricardo Buryaile, diputado de Juntos por el Cambio (por la UCR) y exministro de Agroindustria de la Nación.Por su parte, la oficialista Unión por la Patria busca revitalizar la candidatura del ministro de Economía Sergio Massa, quien viene de anunciar un paquete de medidas para morigerar el impacto que la inflación récord del 124,4% interanual tuvo en el bolsillo de los argentinos."Vemos un cambio de humor social. La campaña es absolutamente distinta, estamos mostrando la gestión inaugurando obras de infraestructura", dijo en Cara o Ceca Mónica Litza, diputada nacional de Unión por la Patria.La dirigente se refirió a la búsqueda de acuerdos interpartidarios que impulsa el propio Massa, convocando a referentes de la Unión Cívica Radical a su potencial Gobierno en caso de ser electo"Con el radicalismo hay coincidencias en algunos puntos que tenemos que defender. Hay que tener un gobierno de unidad nacional en el que podamos articular políticas de Estado que duren", sostuvo Litza.Tensión Mercosur-Unión EuropeaEl bloque sudamericano puso como fecha límite al 6 de diciembre para concretar los acuerdos pendientes con la Unión Europea. En caso de no lograrlo, crece la posibilidad de un cese en las negociaciones.El presidente de Paraguay, Santiago Peña, afirmó: "Le he dicho al presidente Lula que cierre la negociación, porque si él no cierra yo no voy a continuar [negociando] en el próximo semestre, yo voy a dedicarle el próximo semestre a cerrar acuerdos con otras regiones"."La parte política del Mercosur es delicada, sobre todo viendo lo que puede pasar en Argentina si gana la presidencia el candidato Javier Milei. En ese caso, habría una reconfiguración de las relaciones políticas de los países de la región y eso puede entorpecer los avances de integración", remarcó Caballero.

argentina

mendoza

unión europea (ue)

Sputnik Mundo contacto@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2023

Sputnik Mundo contacto@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Noticias

es_ES

Sputnik Mundo contacto@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Mundo contacto@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Mundo

argentina, elecciones, ue, mercosur