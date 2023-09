https://sputniknews.lat/20230921/exministra-de-economia-argentina-pondera-las-medidas-economicas-tomadas-por-el-gobierno-1143978541.html

Exministra de Economía argentina pondera las medidas económicas tomadas por el Gobierno

Exministra de Economía argentina pondera las medidas económicas tomadas por el Gobierno

En esta edición, hablamos con Silvina Batakis, presidenta del Banco de la Nación y exministra de Economía, sobre la gestión de su gobierno de la delicada situación económica.

2023-09-21T22:07+0000

2023-09-21T22:07+0000

2023-09-21T22:07+0000

cara o ceca

argentina

inflación

impuesto a las ganancias

banco de la nación argentina

hidrovía

paraguay

paraguay (río)

río paraná

mendoza

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdn1.img.sputniknews.lat/img/07e7/09/15/1143978731_0:0:1920:1080_1920x0_80_0_0_6dc2ea7b936acc83c17aac2df9216ea0.png

Exministra de Economía argentina pondera las medidas económicas tomadas por el Gobierno Exministra de Economía argentina pondera las medidas económicas tomadas por el Gobierno

A partir de la profundización de la inflación argentina en agosto, cuyo índice fue del 12,4%, el ministro de Economía, Sergio Massa, lanzó una serie de medidas para aminorar los efectos de la crisis, como reducción de impuestos.En Cara o Ceca, dialogamos con Silvina Batakis, presidenta del Banco de la Nación y exministra de Economía [2022] sobre la gestión del Gobierno en materia económica.“La situación es difícil y septiembre va a tener la influencia de la devaluación de agosto. Pero para morigerar el impacto, desde el Banco Nación ya tenemos para hacer la devolución del IVA a 1.250.000 personas. También rescato la eliminación del impuesto a las ganancias, sobre los salarios, lo que muestra la coherencia de Sergio Massa”, indicó.Batakis se refirió a la millonaria deuda que tiene la empresa cerealera Vicentin con el Banco Nación, tras un préstamo que fue tildado de estafa por el actual oficialismo, por ser insolvente.“El gobierno de Mauricio Macri sabía que la empresa iba a la quiebra y aún así le dio 300.000.000 de dólares a Vicentin, afectando el patrimonio de la institución y de todos los argentinos. Esto nos restó capacidad de dar préstamos a otros empresarios y productores. Estamos en una batalla legal para recuperar el dinero”, concluyó.Mendoza irá a eleccionesEste domingo, la pujante provincia de Mendoza celebrará elecciones a gobernador. En las elecciones primarias, los más votados fueron el radical Alfredo Cornejo, de Juntos por el Cambio, y Omar de Marchi, quien rompió con el partido de su rival a nivel provincial para enfrentarlo.En diálogo con Omar de Marchi, en su último día de campaña, dijo que está confiado, porque “Mendoza está mal y el cambio se impone”.Además, mostró simpatía con el candidato libertario, Javier Milei, a nivel nacional. “Tenemos buen diálogo pero nuestro espacio se focaliza en lo provincial. No queremos quedar atrapados en discusiones nacionales. Por eso, estamos integrados por personas de Milei, pero también hay radicales y peronistas no kirchnerista”.Extranjerización de los ríos argentinosUn conflicto con Paraguay por el cobro de peajes a embarcaciones en los ríos argentinos, reavivó el debate sobre la extranjerización de las aguas en el país. Algunas voces piden la nacionalización de la denominada hidrovía, para que el Estado aumente los controles y recaude dinero.Uno de los que sostienen esta idea es el autor y periodista Mempo Giardinelli, que comentó al programa que “el río Paraná fue apropiado por grandes corporaciones que tienen sus propios puertos. El Estado no tiene intervención en los barcos por donde se exporta sin controles. Esto debe cambiar”.

argentina

paraguay

paraguay (río)

río paraná

mendoza

Sputnik Mundo contacto@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2023

Sputnik Mundo contacto@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Noticias

es_ES

Sputnik Mundo contacto@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Mundo contacto@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Mundo

argentina, impuesto a las ganancias,inflación