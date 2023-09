https://sputniknews.lat/20230926/canada-fallo-miserablemente-a-la-hora-de-llevar-a-los-colaboradores-nazis-ante-la-justicia-1144130408.html

Cazador de nazis: Canadá "falló miserablemente" a la hora de juzgar a los criminales de guerra

Cazador de nazis: Canadá "falló miserablemente" a la hora de juzgar a los criminales de guerra

26.09.2023

El colaborador nazi ucraniano Yaroslav Hunka, de 98 años, que estuvo en las filas de la 14.ª División de Granaderos Waffen-SS, fue aclamado con entusiasmo por los legisladores canadienses y el presidente ucraniano, Volodímir Zelenski. El hecho desató una ola de críticas que llevó al ahora expresidente de la Cámara de los Comunes, Anthony Rota, a disculparse y dimitir de su cargo por presentar a un soldado nazi en el Parlamento canadiense.Sputnik contactó al legendario cazador de nazis del Centro Simon Wiesenthal y director de su Oficina en Israel, el doctor Efraim Zuroff, para preguntarle por qué el escandaloso homenaje a un nazi se hizo posible en un Estado occidental considerado moderno.El doctor Zuroff desconoce el caso particular de Yaroslav Hunka, pero es bien sabido que la división Galizien estuvo "muy involucrada en el asesinato en masa de judíos y polacos en el este de Polonia y Galicia [región ucraniana]", señaló.Los crímenes de los colaboradores nazis siguen pasando desapercibidosEs de conocimiento común que la Alemania nazi desempeñó el papel principal en el Holocausto: el asesinato sistemático de judíos europeos patrocinado por el Estado en la Segunda Guerra Mundial. Aún así, los occidentales no son plenamente conscientes del papel increíblemente importante desempeñado por los colaboradores locales en el asesinato en masa del pueblo judío, según el doctor Zuroff.Los grupos de operaciones de la Alemania nazi, unidades móviles de matanza organizadas por las SS (encargadas de la "solución final de la cuestión judía; es decir, el genocidio del grupo étnico"), "cubrían un área desde Tallin, en el norte de Estonia, hasta Odessa, cerca del Mar Negro. Un frente de 1.500 kilómetros en los que asesinaron a alrededor de 1,5 millones de personas, principalmente judíos, en menos de dos años", afirmó el experto.De la misma manera, la Organización de Nacionalistas Ucranianos (OUN) y el Ejército Insurgente Ucraniano (UPA)* liderados por Stepán Bandera y Roman Shukhevych colaboraron con los alemanes y estuvieron involucrados en el genocidio del pueblo judío y otras minorías étnicas en el territorio de la República Soviética de Ucrania ocupada por los nazis.En particular, el Batallón Nachtigall, también conocido como el Grupo de Batallón de Ruiseñor de Ucrania, el cual estuvo conformado casi exclusivamente por activistas de la OUN-B que servían con uniformes alemanes bajo el mando de Shukhevych. Este grupo llevó a cabo fusilamientos masivos de judíos cerca de la ciudad ucraniana de Vinnitsa en julio de 1941. Asimismo, se documentaron al menos 58 masacres en ciudades del oeste de Ucrania, cuyo número estimado de víctimas oscila entre 13.000 y 35.000. El 29 y 30 de septiembre de 1941, las fuerzas nazis y sus colaboradores ucranianos ejecutaron a casi 34.000 judíos en Babi Yar, un barranco en la capital de Ucrania, Kiev.Desde 1943 y hasta la llegada del Ejército Rojo soviético, los colaboradores nazis ucranianos también llevaron a cabo limpiezas étnicas masivas de polacos en Volinia y Galicia, que se cobraron la vida de al menos 88.700 personas, entre ellas mujeres, niños y ancianos.¿Por qué Canadá no logró llevar a los criminales nazis ante la justicia?Para ilustrar su punto, el experto se refirió al caso del gendarme húngaro Imre Finta, responsable de la deportación de judíos a Auschwitz, un campo de concentración nazi en Polonia. Finta evadió la justicia en un tribunal canadiense porque dijo que no tenía más remedio que cumplir las órdenes de sus comandantes nazis de mayor rango. Previamente, la llamada "defensa del orden superior" no se aceptaba en ninguna parte cuando se trataba de crímenes nazis. Pero funcionó en Canadá, según el doctor Zuroff. Después de que la Corte Suprema de Ontario aprobara el veredicto, quedó claro que muchos excolaboradores nazis utilizarían el mismo tipo de defensa para evadir el castigo.Aunque más tarde Canadá recurrió a despojar a algunos exnazis de la ciudadanía canadiense, no logró deportar a muchos de los excombatientes de los grupos operativos mientras una poderosa diáspora ucraniana de exmiembros de OUN-UPA seguía prosperando en el país .La glorificación del nazismo es inaceptableAdemás, lamentó el hecho de que el presidente Volodímir Zelenski, un ucraniano nacido de judíos, apoye honrar a los criminales nazis. "Tengo que decir que el presidente Zelenski, aunque es judío, nació judío, no lo es mucho, apoya la glorificación de las personas que cometieron crímenes de guerra contra su propio pueblo", aseveró. "¿Cómo se puede glorificar a personas que son asesinos en masa? ¿Qué crees que sienten los judíos, cómo crees que se sienten los polacos, cuando alguien como Shukhevych se convierte en un héroe nacional, y Bandera y otros? Estas personas lucharon con los nazis por una victoria del Tercer Reich, el régimen más genocida de la historia de la humanidad. Y por lo tanto, no pueden ser héroes", afirmó el cazador de nazis.Negando sus crímenes: las naciones quieren una historia cómodaSegún el doctor Zuroff, la decisión del presidente Anthony Rota de presentar a un soldado nazi en el Parlamento canadiense podría haber sido causada por una ignorancia total, pero de todos modos es algo "horrible".Zuroff recordó que su mentor Yehuda Bauer, a quien describió como "el historiador del Holocausto más distinguido, más consumado y más informado del mundo" dio una charla hace varios años sobre la distorsión del Holocausto y cómo las naciones "quieren una historia cómoda y favorable". "Y si su historia no es realmente muy feliz o muy buena, inventan una historia diferente. Así que esto es exactamente lo que está sucediendo en Ucrania. Las personas a las que están convirtiendo en héroes nacionales son asesinos en masa. Y si asesinaron a los judíos, aparentemente a nadie le importa, o si asesinaron a polacos, aparentemente a nadie le importa", concluyó el doctor Zuroff.* El Ejército Insurgente Ucraniano (UPA*) es una organización extremista prohibida en Rusia.

