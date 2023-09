https://sputniknews.lat/20230926/una-fuente-de-molestia-para-sus-aliados-por-que-zelenski-se-encuentra-en-un-gran-aprieto--1144104280.html

"Una fuente de molestia para sus aliados": ¿Por qué Zelenski se encuentra en un gran aprieto?

"Una fuente de molestia para sus aliados": ¿Por qué Zelenski se encuentra en un gran aprieto?

El presidente ucraniano Volodímir Zelenski se encuentra en un serio aprieto, se lee en una publicación de la revista británica 'The Spectator'. La razón... 26.09.2023, Sputnik Mundo

Sin embargo, la demanda que Ucrania interpuso el 18 de septiembre en contra de Polonia —así como Hungría y Eslovaquia— ante la Organización Mundial del Comercio (OMC) debido a la prohibición de importar productos ucranianos, entre ellos el grano, no es coherente con esta imagen, precisó Radchenko. Incluso, dos días después de que el Ministerio de Economía ucraniano informó sobre la querella, Varsovia informó que dejaría de suministrar armas a Kiev y ese mismo día, el presidente polaco, Andrzej Duda, declaró que Kiev se parece a una persona que se ahoga y puede arrastrar a los demás al fondo con ella. Además, tras su discurso ante la Asamblea General de la ONU, Duda dijo que sería bueno que Ucrania recordara que recibe ayuda de Polonia. A lo anterior, según el historiador, se suma que Zelenski ha intentado vender a Occidente una narrativa en la que Ucrania no es tanto un país que suplica por ayuda de Washington y la UE, sino como una nación que paga con sangre la defensa de la "libertad occidental", por lo que el bloque es el que debería de estar agradecido con Kiev y no al revés. Aunque dicha narrativa ayuda a Zelenski en casa, continúa Radchenko, esta se ha convertido en una "fuente de molestia para sus aliados, que bien pueden estar genuinamente comprometidos con la causa de Ucrania, pero resienten que Kiev los sermonee". El 18 de septiembre, Kiev presentó una demanda ante la Organización Mundial del Comercio (OMC) en contra de Polonia, Hungría y Eslovaquia por la prohibición de importar productos ucranianos. Según los medios, Ucrania ha tomado represalias introduciendo un embargo sobre las cebollas, tomates, coles y manzanas polacas. No obstante, esta decisión suscitó opiniones controvertidas entre los miembros de la Unión Europea.En tanto, el presidente polaco Andrzej Duda comentó que si Kiev continuaba la demanda, Varsovia expondría su caso ante el tribunal y señaló que la prohibición solo se aplica a las importaciones de grano ucraniano y no al grano que pasa por Polonia.A finales de marzo pasado, los primeros ministros de varios países de la UE pidieron a la Comisión Europea (CE) intervenir en la crisis provocada por la afluencia de los cereales ucranianos.

