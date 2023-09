https://sputniknews.lat/20230927/alarmante-suba-de-la-pobreza-en-argentina-supero-el-40-1144177128.html

Alarmante suba de la pobreza en Argentina: superó el 40%

Alarmante suba de la pobreza en Argentina: superó el 40%

Crecieron la pobreza y la indigencia en el primer semestre del 2023 y se acordó una suba del salario mínimo a 158.000 pesos, retribución que continúa por debajo de la Canasta Básica Total de un grupo familiar, que cuesta 284.000 pesos.

El Instituto Nacional de Estadística y Censos reveló el índice de pobreza, que se desprende de la Encuesta Permanente de Hogares (EPH), cuyo resultado refleja un preocupante incremento en la pobreza: en el primer semestre de este año, alcanzó al 40,1%, número que en cantidades supera los 18.000.000 de personas. Esto implica que, con respecto al mismo período del 2022, hay un 3,6% más de pobres.Por su parte, la indigencia, que incluye a quienes no logran adquirir la cantidad mínima necesaria de alimentos para subsistir, se alojó en el 9,3%. En los niños de hasta 14 años, la pobreza alcanza el 56%, mientras que la indigencia llega a los 13%."El Estado intenta mejorar la situación con transferencias de dinero a estos sectores, pero estas políticas terminan siendo solo paliativas. Aunque es verdad que, sin ellas, el índice de pobreza subiría cinco puntos y se duplicaría la indigencia", agregó.Donza negó que los pobres vivan enteramente de los planes sociales. "En verdad, solo les ayuda a complementar el ingreso de sus trabajos informales. En verdad, el mayor problema es la precariedad, porque los índices de ocupación son muy buenos. Sin embargo, el sector informal abarca el 50% de los trabajadores”.Un año sin Nord StreamSe cumple un año del atentado al gasoducto Nord Stream, de 1200 kilómetros, que abastecía Alemania de gas proveniente de Rusia para consumo industrial y hogareño, a partir del inicio de acciones militares en Ucrania. Aún se desconoce oficialmente quién fue el autor material.“Hay una cantidad de indicios que muestran la responsabilidad de EEUU. Joe Biden sostuvo antes que si Rusia iniciaba acciones en Ucrania, pondría fin al gasoducto”, indicó el analista internacional Rubén Guzzetti.Además, afirmó que la OTAN está acorralada. “Se está llegando a un punto de inflexión en el conflicto, la guerra convencional en Ucrania está terminada. Ya no pueden avanzar sobre Rusia y no van a salir triunfadores. Occidente se está jugando la continuidad de su hegemonía”.

