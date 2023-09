https://sputniknews.lat/20230928/argentina-puede-unirse-a-los-brics-incluso-si-milei-gana-las-presidenciales-1144191018.html

Argentina podría unirse a los BRICS incluso si Milei gana las presidenciales

Argentina podría unirse a los BRICS incluso si Milei gana las presidenciales

MOSCÚ (Sputnik) — A pesar de las polémicas declaraciones del candidato a presidente de Argentina, Javier Milei, puede que empiece a estar a favor de la... 28.09.2023, Sputnik Mundo

2023-09-28T12:54+0000

2023-09-28T12:54+0000

2023-09-28T12:57+0000

américa latina

argentina

javier milei

política

brics

piotr yákovlev

elecciones

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdn2.img.sputniknews.lat/img/07e7/08/11/1142740433_171:593:2758:2048_1920x0_80_0_0_fff039d379c4ae0ba127ce4ff4893cdc.jpg

En una entrevista con el periodista estadounidense Tucker Carlson, Milei declaró que si fuera presidente, Argentina no entraría en los BRICS por ser una organización de "comunistas" y que sus socios principales serían EEUU e Israel. "Es un show preelectoral, pero cuando empiece la agotadora actividad política en el puesto de jefe de Estado, enfocará de otro modo muchas cosas. No descarto que si Milei llega a ser nuevo presidente de Argentina, empiece a decir que el grupo BRICS es lo que necesita el país", comentó Yákovlev durante una reunión de expertos del tema "Adhesión de Argentina a los BRICS [Brasil, Rusia, la India, China y Sudáfrica] y el futuro de las relaciones ruso-argentinas".A juicio del científico, ni siquiera el fuerte cabildeo agrario le permitirá a Milei perjudicar las relaciones con el grupo BRICS, a cuya puerta Argentina estuvo tocando desde 2015. "No descarto que Argentina se una felizmente a los BRICS, incluso al timón del señor Milei", subrayó. Milei fue el candidato más votado en las elecciones primarias argentinas del 13 de agosto y sigue siendo el favorito, según las encuestas. El candidato planea efectuar reformar radicales, propone abolir el Banco Central, renunciar a la moneda nacional a favor del dólar, camino que fue seguido antes por Ecuador y el Salvador, así como efectuar la privatización de las compañías propiedad del Estado, incluidas las relacionadas con la educación y la sanidad. Las presidenciales están fijadas en Argentina para el 22 de octubre.

https://sputniknews.lat/20230907/el-impacto-del-fenomeno-milei-la-politica-argentina-esta-ante-el-fin-de-una-era-1143470243.html

argentina

Sputnik Mundo contacto@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2023

Sputnik Mundo contacto@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Noticias

es_ES

Sputnik Mundo contacto@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Mundo contacto@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Mundo

argentina, javier milei, política, brics, piotr yákovlev, elecciones