El FMI volvió a entrometerse en las decisiones soberanas de Argentina

El FMI volvió a entrometerse en las decisiones soberanas de Argentina

En una nueva llamada de atención, el FMI criticó las últimas medidas económicas del gobierno argentino, que benefician a los trabajadores. Entre ellas, está la eliminación del impuesto a las ganancias, para los salarios altos de los empleados formales, la devolución del IVA -21%- para contribuyentes y un bono para los informales.

La vocera del organismo, Julie Kozack, dijo en una conferencia de prensa que “las medidas de política adoptadas exacerban las dificultades económicas” y que están “trabajando para entender mejor y evaluar estas medidas recientes y la necesidad de adoptar acciones compensatorias que puedan adoptarse para fortalecer la estabilidad”.“Suena muy contradictorio lo que dice el FMI. Dice que hay que devaluar, cosa que Sergio Massa hizo, pero no se quiere hacer cargo de las consecuencias”, dijo a Cara o Ceca Ismael Bermudez, economista.Bermudez diferenció esta situación con la del 2001 en el país, pero advirtió que aún puede empeorar. “Cada crisis tiene sus particularidades. No estamos en esa época, pero los problemas son graves. El Banco Central no tiene dólares y los índices sociales están al rojo vivo. Sumado a esto, hay distintas propuestas para seguir devaluando, que llevarían la inflación más arriba, y la indigencia ni te digo”, agregó.La huelga automotriz sacude a EEUUEl presidente de Estados Unidos, Joe Biden, se unió a una manifestación de la United Auto Workers, siendo el primero en participar activamente de una protesta de trabajadores."Las empresas tenían problemas, ahora les va increíblemente bien. Y, ¿adivinen qué? A ustedes también debería irles increíblemente bien", dijo Biden a través de un megáfono, en apoyo a un aumento del 40% de los salarios en el sector.El expresidente Donald Trump también apoyó a los huelguistas, pero contra Biden, atacando su política de energía limpia y su impulso a los autos eléctricos.Un voto a Biden "significa que el futuro de la industria automotriz se basará en China", dijo, y advirtió que la transición a los autos eléctricos será una "transición al infierno"."No importa lo que ganen ahora porque en dos años todos ustedes estarán afuera", fustigó.“Luego de la crisis del 2009, los trabajadores perdieron varias de sus prestaciones y ahora las quieren recuperar. También piden que el cambio de matriz productiva a la eléctrica sea gradual para que no dejen personas sin trabajo”, dijo a Cara o Ceca Axel Sánchez, coordinador en sección Negocios del diario Milenio en México.“Que se detengan las líneas de producción en EEUU afecta también a México. Plantas de proveedoras de autopartes tuvieron que reducir su actividad y redireccionar empleados. De momento, las consecuencias no son graves, pero sí hay preocupación”, agregó.

