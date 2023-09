https://sputniknews.lat/20230928/el-narcotrafico-debe-ser-un-tema-prioritario-a-nivel-internacional-1144206317.html

El narcotráfico "debe ser un tema prioritario a nivel internacional"

América Latina sufre la expansión de grupos dedicados al tráfico de drogas que se adueñan de los barrios y aplican sus propias leyes de convivencia. Chile intenta revertir la situación.

La propuesta del presidente de Chile, Gabriel Boric, de limitar los llamados narcofunerales a 24 horas y que se realicen solo dentro de los cementerios o crematorios, evidencia el crecimiento de los grupos delictivos."Llama la atención la violencia generada a partir del narcotráfico, una violencia creciente que ejerce dinámicas no frecuentes años atrás en el país", dijo a Telescopio el doctor chileno Mladen Yopo Herrera, profesor e Investigador del Programa Política Global de la Universidad SEK-Chile, miembro del Grupo de Análisis de Defensa y FF.AA. (GADFA)."El narcotráfico es una realidad que afecta directamente a la población, al país, a la autoridad y a la gobernabilidad propiamente tal", destacó el columnista y analista.Según cifras oficiales, los actos violentos en Chile aumentaron 33% en 2022, en relación con el año anterior.Desde 2019 hasta la fecha se realizaron más de 1.700 cortejos de alto riesgo en el país andino. En estos homenajes al fallecido puede haber disparos al aire, uso de pirotecnia y apropiación de las calles."El crimen no se puede combatir solo con fuerza. No se trata de involucrar a las fuerzas armadas para combatir al crimen organizado, sino de ejercer una labor interagencial que implique el trabajo mancomunado de todas las capacidades del Estado, incluso con la enseñanza en las escuelas", indicó el experto entrevistado.Los narcofunerales son cada vez más recurrentes. En muchas ocasiones han obligado la suspensión de las clases en establecimientos educativos por los riesgos asociados a estas prácticas."Lo que se trata, en el fondo, es copar los espacios públicos por donde se meten las rendijas, por donde entra el narcotráfico, la criminalidad y la violencia que trae consigo con más estatalidad", señaló el chileno."No solo en lo que es el control de los funerales y en sus limitaciones, sino también a través de leyes que de alguna forma restringen todo lo que es el operar de estos grupos delictuales", acotó Yopo Herrera.Durante los últimos años, el combate al crimen organizado se ha perfilado como una de las principales preocupaciones de la población chilena, que resiente un aumento sostenido de delitos violentos y homicidios en diversos puntos del territorio.En Uruguay Telescopio se transmite en Radio M24 (frecuencia 97.9 de Montevideo y 102.5 de Maldonado) lunes y miércoles a las 19 horas, y los sábados a las 12 horas.En Argentina por Concepto FM 95.5 de lunes a viernes de 18 a 19 horas.En Bolivia, por Radio Illimani - Patria Nueva (94.3 FM para todo el país y 93.7 FM en Cochabamba), de lunes a viernes de 4 a 5 horas. En Radio Kawsachun Coca (FM 99.1 de Cochabamba y FM 99.9 Trópico), de 22 a 23 horas.

