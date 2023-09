https://sputniknews.lat/20230928/justin-trudeau-ve-fascismo-en-todos-lados-menos-cuando-lo-tiene-enfrente-1144204175.html

"Justin Trudeau ve fascismo en todos lados, menos cuando lo tiene enfrente"

"Justin Trudeau ve fascismo en todos lados, menos cuando lo tiene enfrente"

Mientras el primer ministro de Canadá Justin Trudeau llama fascistas a todos sus adversarios políticos y, básicamente, a cualquiera que no esté de acuerdo con... 28.09.2023, Sputnik Mundo

2023-09-28T23:57+0000

2023-09-28T23:57+0000

2023-09-29T00:15+0000

internacional

canadá

justin trudeau

nazismo

volodímir zelenski

dmitri peskov

polonia

occidente

ucrania

segunda guerra mundial

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdn1.img.sputniknews.lat/img/07e7/09/1c/1144204975_0:146:2800:1721_1920x0_80_0_0_6a4c50e447d73fec727ed0350c52401b.jpg

En un artículo de opinión publicado en la revista británica The Spectator, el periodista señaló la "brillante aunque sombría ironía de la ovación del parlamento canadiense a Yaroslav Hunka", excombatiente de 98 años de la división Galizien de la Schutzstaffel (SS) que fue homenajeado en el parlamento de Canadá. Lo extraordinario del hecho para O'Neill es que el propio Trudeau, "el hombre más correcto de la cristiandad, ostentoso detestador de la extrema derecha", también aplaudió al colaborador nazi ucraniano.Dicho en otras palabras, se trata del mismo Justin Trudeau que "ve fascismo en todas partes, menos cuando lo tiene enfrente", describe en la publicación del diario. "El que tilda a sus críticos de extrema derecha, como cuando insinuó que el Convoy de la Libertad de camioneros –que en 2022 protestó en Ottawa contra la vacunación obligatoria– era un grupo de extrema derecha o, al menos, muy extremista. Incluso, una revista de izquierda calificó a los camioneros de movimiento 'protofascista'".El 24 de agosto, el presidente ucraniano Volodímir Zelenski, el primer ministro Justin Trudeau y diputados canadienses aplaudieron de pie a un excombatiente de la División Galizien de las SS durante su visita al Parlamento del país norteamericano.Dicha División, conformada por colaboradores voluntarios ucranianos, participó en operaciones opresivas contra civiles judíos, polacos, rusos y comunistas durante la Segunda Guerra Mundial.Lo sucedido causó descontento en gran parte de la sociedad civil y política, no solo de Canadá, sino de otros países. Desde Polonia declararon que Varsovia "nunca aceptará encubrir a semejantes criminales y espera disculpas". Mientras que Rusia afirmó que Moscú está indignada por el homenaje a Yaroslav Hunka.Por su parte, la portavoz del Ministerio de Asuntos Exteriores de Rusia, María Zajárova, considero como una mentira las palabras de Trudeau en el sentido de que no sabía nada del pasado del colaborador nazi ucraniano.

https://sputniknews.lat/20230927/trudeau-rechaza-admitir-su-responsabilidad-por-honrar-a-un-colaborador-nazi-ucraniano-en-canada-1144169540.html

canadá

polonia

occidente

ucrania

Sputnik Mundo contacto@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2023

Sputnik Mundo contacto@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Noticias

es_ES

Sputnik Mundo contacto@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Mundo contacto@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Mundo

canadá, justin trudeau, nazismo, volodímir zelenski, dmitri peskov, polonia, occidente, ucrania, segunda guerra mundial, alemania nazi