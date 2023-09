https://sputniknews.lat/20230928/las-reformas-que-eeuu-exige-a-ucrania-son-una-senal-para-zelenski-de-que-se-le-ha-acabado-el-tiempo-1144177542.html

Las reformas que EEUU exige a Ucrania son una señal para Zelenski de que se le ha acabado el tiempo

Las reformas que EEUU exige a Ucrania son una señal para Zelenski de que se le ha acabado el tiempo

La Casa Blanca impuso al régimen de Kiev una serie de condiciones para que pueda seguir recibiendo ayuda de Occidente, entre las que se encuentran llevar a...

A principios de esta semana, el viceconsejero de Seguridad Nacional para Economía Internacional de la Casa Blanca, Mike Pyle, envió un borrador de la lista de reformas al presidente ucraniano, Volodímir Zelenski, y al primer ministro, Denis Shmihal, según medios de comunicación ucranianos.El documento también fue remitido a la Plataforma de Coordinación de Donantes, un grupo de organizaciones que incluye a la Unión Europea, a los gobiernos del G7 y a las principales organizaciones financieras internacionales, entre ellas el Fondo Monetario Internacional (FMI) y el Banco Mundial (BM).La embajada de EEUU en Ucrania confirmó que se había "proporcionado a Kiev una lista propuesta de reformas prioritarias para su debate y retroalimentación en la Plataforma de Coordinación de múltiples Donantes en Bruselas".Reformas vinculadas a la ayuda estadounidenseEl documento titulado "Reformas vinculadas a las condiciones de la ayuda estadounidense" detalla los cambios necesarios por orden de urgencia: de 0 a 3 meses, de 3 a 6 meses, un año y 18 meses.Algunas de las disposiciones tienen añadidos en cursiva, como "condicionalidad de la AMF [ayuda macrofinanciera] de la UE"; "referencia estructural del FMI"; "requisitos para que Ucrania inicie el proceso de adhesión a la UE"; y "MEFP [Memorando de Políticas Económicas y Financieras] del FMI", lo que sugiere que la lista abarca no sólo la ayuda estadounidense, sino también la de las organizaciones internacionales dirigidas por Occidente. El documento indica claramente que Ucrania seguirá perdiendo soberanía en favor de las instituciones como la UE y la OTAN.Medidas contra la corrupciónSegún la lista de la Casa Blanca, la eliminación de la corrupción en Ucrania es la prioridad número uno: las reformas en este ámbito deben llevarse a cabo en un plazo de tres meses.Además, en el plazo de tres a seis meses, Kiev tiene que ampliar el número de jueces del Alto Tribunal Anticorrupción de la nación; establecer un nuevo tribunal especializado (el Alto Tribunal Administrativo de Ucrania [HACU]) para casos administrativos contra organismos estatales nacionales; y reformar el Tribunal Supremo (TS) de Ucrania.Sorprendentemente, al mismo tiempo se exige a Kiev que "limite" las competencias del Servicio de Seguridad de Ucrania (SBU) "a las relacionadas con la lucha contra el espionaje, el espionaje, la ciberseguridad y el terrorismo", y que reorganice a esta agencia."Crear un comité disciplinario creíble y sustituir al personal que no cumpla las normas éticas y profesionales", reza el documento. "Mejorar la supervisión parlamentaria y civil del SBU. Reestructurar el proceso de solicitud de interceptación legal (escuchas telefónicas) y permitir que otras instituciones lleven a cabo interceptaciones judiciales separadas del SBU."Supervisión en las empresas energéticas estatalesUcrania está obligada, además, a ampliar o crear "consejos de supervisión independientes" para sus empresas estatales de los sectores de la energía y la defensa, incluidas UkrEnergo, Naftogaz, Energoatom y Ukrainian Defense Industries JSC (antes Ukroboronprom); aplicar la "liberalización" de las tarifas del gas natural y la electricidad; y prepararse para la "generación de energía verde" y la "integración de la red energética UE-Ucrania" (prioridad de un año).Acabar con la corrupción en el Ministerio de Defensa El documento de la Casa Blanca exige específicamente que Ucrania "rediseñe tanto el armamento militar como los procesos y procedimientos de contratación pública reflejando los estándares de la OTAN de transparencia, responsabilidad, eficiencia y competencia en las adquisiciones de defensa" en el plazo de un año.Las autoridades de Kiev también tienen que reforzar el "control civil democrático" y la supervisión del ejército y "modernizar la arquitectura de mando y control de acuerdo con los principios de la OTAN". Los procesos de gobernanza y planificación de la defensa también deben transformarse "para aumentar la interoperabilidad con la OTAN". La Casa Blanca también ha obligado a Kiev a aumentar la transparencia y reducir la corrupción en su sector de defensa.¿Arregla EEUU la "reconstrucción" de Ucrania?Una de las disposiciones del documento exige que Kiev establezca una oficina de inspectores generales en cada ministerio clave implicado en la "reconstrucción" en un plazo de 18 meses. Estos Inspectores Generales deben tener la autoridad para: en primer lugar, "hacer remisiones penales pro-activas a la Oficina Nacional Anticorrupción de Ucrania (NABU) u otras autoridades de investigación anticorrupción apropiadas", y, en segundo lugar, "interceptar y prevenir el despilfarro, el fraude y el abuso dentro del ministerio".¿Qué hay realmente detrás de las reformas?Las reformas propuestas son típicas de todos los regímenes títere respaldados por Estados Unidos, según Vladímir Olenchenko, investigador principal del Centro de Estudios Europeos del Instituto de Economía Mundial y Relaciones Internacionales de la Academia Rusa de Ciencias."Mire la lista de demandas durante las 'revoluciones de color', digamos, en Asia Central, mire la lista de demandas durante la separación de los países bálticos, y verá la misma lista, las mismas reformas", dijo Olenchenko a Sputnik. "Es decir, este es un patrón que se ha establecido desde hace mucho tiempo entre los estadounidenses, y está dirigido a subordinar, digamos, la administración de estos países a las normas estadounidenses".La liberalización de los precios de la energía significa que serán dictados por las empresas transnacionales. Pagará la población ucraniana y se beneficiarán las empresas occidentales, prosiguió el experto. Recordó que en Polonia se llevaron a cabo reformas de liberalización similares: el tiro les salió por la culata a los consumidores y los hogares de la nación y condujeron a su empobrecimiento.No es de extrañar que se amplíen los poderes de la Oficina Nacional Anticorrupción de Ucrania (NABU), mientras que se pretende reducir los de el Servicio de Seguridad de Ucrania (SBU): la primera ha estado colaborando estrechamente con el FBI, mientras que la segunda sigue supeditada al Gobierno nacional de Ucrania. Según Olenchenko, Estados Unidos está tratando de asumir un mayor control sobre las fuerzas del orden y la rama judicial, y colocar a sus propios designados en los puestos más altos.De hecho, estas reformas crean una situación de punto muerto para el presidente ucraniano y su entorno, según el especialista: si Zelenski adopta estas exigencias, Kiev quedará bajo una gestión más estricta de Washington y el actual Gobierno ucraniano dejaría de ser relevante. Si Zelenski rechaza estas medidas, Occidente dejará de proporcionar ayuda financiera a Ucrania.Dado que la lista entregada a la oficina del presidente ucraniano fue redactada por un asesor adjunto de seguridad nacional; es decir, un funcionario de rango relativamente bajo podría interpretarse no como una "directiva" sino como una "indirecta" a Zelenski de que es hora de que dimita, sugirió Olenchenko.¿Busca Washington salvar la cara para salir del atolladero ucraniano?El presidente del Comité de Política Anticorrupción de la Rada Suprema de Ucrania, Yaroslav Yurchishin, denunció la lista de reformas prioritarias de la Casa Blanca como un "paso equivocado" por parte de Estados Unidos."De hecho, se trata de un gran desafío: vincular la reforma a la recepción de armas", declaró Yurchishin a una emisora de radio ucraniana. "En lo que a mí respecta, se trata de un paso muy equivocado por parte de nuestros socios. Porque, sea como sea, la reforma es nuestra tarea interna. Puede estar vinculada a los fondos del FMI, puede estar vinculada al plan de integración europea, al ingreso en la OTAN. Y la defensa de Ucrania es en realidad la defensa de los valores occidentales". "Es una pena que se haya llegado a esto", subrayó Yurchishin.Recientemente, un funcionario de seguridad nacional estadounidense fue citado diciendo que la lista de "reformas prioritarias" no es una condición para una mayor asistencia militar. "Las reformas son necesarias para la integración europea de Ucrania", declaró el funcionario bajo condición de anonimato.Al parecer, Washington esperaba este tipo de reacción por parte de los legisladores y políticos ucranianos, según Olenchenko. En cierto sentido, la lista de reformas proporciona al establishment de la política exterior estadounidense un buen pretexto para reducir o detener por completo la ayuda a Ucrania, señaló el académico.Sorprendentemente, el documento en cuestión se publicó poco después de una serie de escándalos de corrupción que han salpicado recientemente al Gobierno ucraniano. A principios de este año, el periodista de investigación Seymour Hersh, ganador del Premio Pulitzer, citó a funcionarios de la CIA que afirmaban que el presidente Zelenski y su entorno malversaron alrededor de 400 millones de dólares de paquetes de ayuda estadounidense sólo en 2022.En la actualidad, la administración Biden está intentando que el Congreso estadounidense apruebe un nuevo paquete de ayuda a Ucrania por valor de 24.000 millones de dólares. Los republicanos de la Cámara de Representantes se oponen a la medida, especialmente después de que Kiev no lograra ningún avance durante su contraofensiva de tres meses.

