Universidad de Alberta cerró Fondo Hunka poco después de solicitud de Embajada de Rusia

WASHINGTON (Sputnik) — La Universidad de Alberta anunció el cierre del fondo de investigación que lleva el nombre del veterano nazi ucraniano Yaroslav Hunka y... 28.09.2023, Sputnik Mundo

Luego, agregó: "A través de nuestras redes sociales llamamos la atención de la dirección de la universidad sobre esta historia y les pedimos que comentaran cómo se sentían al respecto. El resultado no se hizo esperar. Apenas unas horas después, esta mañana [por el 28 de septiembre, la universidad anunció públicamente que cerraba el fondo, devolvía el dinero y expresaba su pesar por cualquier inconveniente o tristeza que pudiera haber causado". El trabajo de la embajada aquí resultó ser oportuno y correcto". Asimismo, Stepanov señaló que la embajada de Rusia en Canadá planteará las autoridades locales la posibilidad de emprender acciones legales contra el reciente homenaje al veterano nazi ucraniano Yaroslav Hunka."Hoy voy a preguntar públicamente a las autoridades canadienses sobre el futuro de este Hunka (...) ¿Cuál será el siguiente paso? ¿El gobierno canadiense? ¿Van a abrir, por ejemplo, una investigación sobre sus posibles crímenes contra la humanidad? ¿O ahora dejarán morir este escándalo y se harán a un lado silenciosamente? Nosotros, la embajada, no dejaremos pasar esto", advirtió el embajador.Hunka, quien luchó en la 14 División de Granaderos Waffen, fue ovacionado dos veces el 22 de septiembre en el Legislativo canadiense, previo a una intervención del presidente ucraniano, Volodímir Zelenski, iniciativa que le valió duras críticas al primer ministro, Justin Trudeau, y derivó en la renuncia del líder parlamentario Anthony Rota.Stepanov subrayó que en sus contactos con la parte canadiense tiene la intención de plantear esta cuestión, en particular, qué tipo de reacción jurídica llevarán a cabo en relación con Hunka.

