Eventual suspensión del Gobierno de EEUU puede enterrar preparación de ucranianos para pilotar F–16

Así lo admitió la portavoz adjunta del Pentágono Sabrina Singh. Occidente deja a Zelenski entre la espada y la pared. Guatemala retoma la transición... 29.09.2023

octavo mandamiento

volodímir zelenski

seguridad

otan

f-16

canadá

política

Eventual suspensión del Gobierno de EEUU complica a UcraniaComo "el peor de los escenarios posibles" también para el departamento de Defensa de EEUU calificó un eventual cierre del Gobierno la portavoz adjunta del Pentágono Sabrina Singh. "Tenemos la esperanza de que el Congreso pueda llegar a acuerdos", dijo en rueda de prensa este jueves en referencia a la situación confusa que se creó en torno a la aprobación del presupuesto para 2024.Con este trasfondo, la portavoz adjunta del Pentágono, respondiendo a la pregunta en qué medida el eventual cierre del Gobierno puede influir en la preparación de los pilotos y técnicos ucranianos para pilotar y mantener los aviones estadounidenses F-16, afirmó que afectaría negativamente el entrenamiento de los pilotos ucranianos para volar cazas F-16.Zelenski entre la espada y la paredEl secretario general de la OTAN se reunió este jueves con Volodímir Zelenski en Kiev. Stoltenberg apoyó la "fórmula de paz" de Zelensky " y reiteró su promesa de apoyar a Ucrania "todo el tiempo que haga falta". Tras las conversaciones, el jefe del régimen de Kiev afirmó que la adhesión de Ucrania a la organización era cuestión de tiempo.En este contexto, el presidente del Estado Mayor Conjunto, el general Mark Milley, traspasa su cargo al general de la Fuerza Aérea Charles Brown, en momentos en que las fuerzas ucranianas intentan avanzar antes de que llegue el invierno. Mientras, existe una creciente sensación en Washington y Europa de que Occidente puede estar cansado de la lucha. En EEUU, los republicanos de línea dura se oponen a enviar ayuda adicional. Al otro lado del Atlántico, Polonia dijo recientemente que no podía enviar más armas a Ucrania en el corto plazo, y funcionarios franceses también insinuaron que el país pronto también llegaría a ese punto.Guatemala retoma la transición presidencial aunque no cambie la situación judicialEl presidente de Guatemala, Alejandro Giammattei, anunció que retomará el proceso de transición política bajo los términos planteados por el presidente electo, Bernardo Arévalo. El proceso había sido suspendido por el futuro mandatario debido a la persecución del Ministerio Público contra su partido, el Movimiento Semilla. Giammattei le pidió a Arévalo que complete las nominaciones de ministros y secretarios para poder continuar con el proceso de transición. Pero las condiciones que llevaron a la suspensión de la transición no han cambiado.La Corte Suprema rechazó cuatro denuncias contra el juez Fredy Orellana y uno contra la fiscal general Consuelo Porras, acusados de llevar adelante la persecución contra Semilla. El Ministerio Público continúa cuestionando el proceso electoral, pidiendo el retiro de inmunidad de los miembros del Tribunal Supremo Electoral para realizar un juicio contra ellos por la compra del sistema de conteo de votos. Las agrupaciones indígenas organizan una marcha para este lunes con bloqueos de calles para exigir las renuncias del juez Orellana, la Fiscal General y otros fiscales.Cuba y Canadá en la mirada del mundo: ¿quién es el aplaudido y quién el señalado por un escándalo?Cuba y Canadá han centrado la atención internacional esta semana, aunque observadas desde dos miradas muy distintas. Cuba recibió en la ONU ovaciones y mensajes de solidaridad por resistir al bloqueo económico de EEUU, además del rechazo de la comunidad internacional por el acto terrorista cometido contra la sede diplomática cubana en Washington.Por el contrario, Canadá se encuentra bajo una parálisis política y moral interna, por el escándalo que causó el homenaje a un veterano nazi en una sesión parlamentaria. Ambos escenarios, el cubano y el canadiense, dejan de manifiesto el posicionamiento del Sur Global, y a la vez, la decadencia moral de Occidente.Invitamos a los oyentes de 'Octavo mandamiento' a compartir sus opiniones sobre los acontecimientos más importantes en sus países, enviando mensajes de voz de un máximo de dos minutos al WhatsApp del programa: +7 968 766 28 74.El equipo del programa está integrado por Javier Benítez, Víctor Sújov, Sebastián Tapia, Alberto García y Cristian Galindo.

