La empresa conjunta de producción de armas Alemania-Ucrania es una "trama de blanqueo de dinero"

La empresa conjunta de producción de armas Alemania-Ucrania es una "trama de blanqueo de dinero"

Los planes de Berlín y Kiev de crear una empresa conjunta en suelo ucraniano difícilmente se llevarán a cabo en un futuro próximo, declaró a Sputnik el... 29.09.2023, Sputnik Mundo

El fabricante alemán de armamento Rheinmetall ha recibido el visto bueno del Bundeskartellamt (Oficina Federal de la Competitividad) para crear una empresa conjunta con la industria de defensa ucraniana, antes conocida como Ukroboronprom. Según Rheinmetall, "la empresa conjunta tendrá su sede en Kiev y se dedicará al servicio y mantenimiento, así como al ensamblaje, producción y desarrollo de vehículos militares".Los acontecimientos se producen cuando el New York Times informa de que Kiev acogerá a funcionarios occidentales y fabricantes internacionales de armamento en un foro, promocionado como una oportunidad para aumentar la producción de armas en Ucrania. El periódico citó al ministro ucraniano de Asuntos Exteriores, Dmitro Kuleba, diciendo que se espera que participen en el foro representantes de 165 contratistas militares de 26 naciones. En tanto, Leonkov declaró a Sputnik que Kiev y Berlín están redactando un acuerdo de intenciones, que se presenta como si la decisión sobre la empresa conjunta ya estuviera tomada. En realidad, sin embargo, hay varios factores que hacen dudosos estos planes binacionales, señaló el analista ruso. En primer lugar, Ucrania participa en las hostilidades, lo que significa que su sector industrial está a menudo expuesto a los ataques con misiles rusos y los realizados por drones de combate rusos de largo alcance.En segundo lugar, la deuda nacional de Ucrania, con problemas de liquidez, pronto se acercará al 100%, es decir, será un Estado en bancarrota en un futuro próximo y sigue sin estar claro cómo se podrá invertir en el país, estima. El analista advirtió de que las esperanzas de los inversores de obtener algún tipo de efecto económico de la posible empresa conjunta podrían no cumplirse nunca porque no está claro quién hará los pagos.Por último, aunque no por ello menos importante, lo más probable es que Rheinmetall —una empresa de alta tecnología— tenga que gastar su propio dinero en formar a los trabajadores ucranianos para que puedan familiarizarse de primera mano con la tecnología alemana, según Leonkov."Lo único que se puede hacer es, por un lado, algo de relaciones públicas y, por otro, tirar el dinero que nunca se gastará en crear los talleres y centros de producción de la empresa conjunta. Uno puede fácilmente señalar con el dedo a los misiles rusos que supuestamente destruyeron los emplazamientos de la JV", dijo el analista, calificando el proyecto Kiev-Berlín de "esquema de blanqueo de dinero". Subrayó que, aunque no hubiera ninguna operación militar especial rusa en Ucrania, la creación de la empresa conjunta podría llevar mucho tiempo.Los planes de Berlín y Kiev de crear una JV se enfrentan a la fracasada contraofensiva ucraniana, que comenzó a principios de junio y ya se ha cobrado la vida de más de 71.000 soldados. El presidente ruso, Vladímir Putin, afirmó que las Fuerzas Armadas ucranianas, que también han perdido más de 500 carros de combate, mientras que 18.000 vehículos blindados de diversos tipos no han hecho ningún progreso en los frentes desde el comienzo de la maniobra. Añadió que el posible despliegue de fábricas militares occidentales en Ucrania no puede afectar en modo alguno "a la predeterminación de la realización con éxito y la finalización de una operación militar especial [rusa]".Por su parte, la portavoz del Ministerio de Asuntos Exteriores ruso, Maria Zajárova, declaró en una rueda de prensa a principios de septiembre que si se llevan a cabo los planes para ampliar la producción de armas en Ucrania, Rusia tomará "las medidas necesarias para detener las amenazas a su seguridad"."Consideramos tales intenciones como otra confirmación de la implicación directa del complejo militar-industrial y los círculos dirigentes de los países occidentales en el conflicto armado y el apoyo al régimen criminal de Kiev", dijo Zajárova.

