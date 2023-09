https://sputniknews.lat/20230928/abrams-de-eeuu-frente-al-t-90-de-rusia-que-tanque-tiene-mejores-chances-en-el-campo-de-batalla-1144205667.html

Abrams de EEUU frente al T-90 de Rusia: ¿Qué tanque tiene mejores chances en el campo de batalla?

Tras la llegada a Ucrania del primer lote de tanques M1 Abrams, fabricados en Estados Unidos, Sputnik se ha puesto en contacto con el experto militar Boris... 28.09.2023, Sputnik Mundo

La prensa occidental ha elogiado la entrega de estos tanques de batalla estadounidenses a Ucrania, afirmando que los Abrams se encuentran entre los más sofisticados del mundo y cuentan con ventajas técnicas que muchos otros modelos no pueden igualar. ¿Es eso cierto?El T-90 ruso es un digno adversario para el M1 Abrams, de acuerdo con el experto militar Boris Rozhin, del espacio de estudios Centro de Periodismo Político-Militar.¿Cuáles son las ventajas del T-90 sobre el M1 Abrams?"Ahora en Ucrania vemos un uso bastante activo del T-90 en operaciones de combate. El tanque se utiliza como medio de apoyo a la infantería y el T-90 se desempeña bien. Todavía es difícil decir cómo se desempeñará el Abrams en este trabajo", señaló el experto militar.Rozhin señaló que ese modelo suministrado por Washington a su aliado en Europa del Este fue ampliamente utilizado durante las operaciones de combate norteamericanas en Irak y Afganistán. Sin embargo, en ese momento no había vehículos aéreos no tripulados (UAV, por sus siglas en inglés) que cazaran los principales tanques de batalla. Según el experto, no está claro cómo afrontará el Abrams este problema."Vemos cómo se mejora la protección del T-90: se instalan viseras soldadas, se instala protección dinámica adicional y el MTO (compartimento de transmisión del motor) está protegido contra impactos", continuó. El T-90 es más ligero que el Abrams, más maniobrable, y está adaptado al terreno y al mal tiempo de Europa del Este. Por su parte, el Abrams corre el riesgo de quedar atrapado en el barro, según Rozhin.El campo de batalla ucraniano plantea un desafío para los tanques de la Organización del Tratado del Atlántico Norte (OTAN) en las temporadas de otoño e invierno, mientras que para los T-90 no supone ningún problema, según el analista. Además, en términos de maniobrabilidad, el Abrams es inferior incluso a los antiguos T-64 soviéticos, que están en servicio en las Fuerzas Armadas de Ucrania, añadió.¿Qué pasa si estos tanques se enfrentan en un duelo?Según Rozhin, los duelos de tanques son raros en la zona de la operación militar especial, ya que estos vehículos normalmente se emplean para apoyo a la infantería o para atacar fortalezas del rival."Hay episodios en los que los tanques se utilizan para destruir vehículos blindados enemigos, pero más a menudo se utilizan como arma de asalto, es decir, se utilizan para atacar varias fortalezas y fortines bajo fuego directo", precisó.Sin embargo, el M1 Abrams fue diseñado específicamente entre 1972 y 1975 para luchar contra tanques soviéticos y otros vehículos de combate blindados.Después de haber sido sometido a una serie de mejoras, el Abrams ahora está equipado con un arma capaz de disparar proyectiles acumulativos y perforantes de subcalibre. Algunas de sus municiones perforantes tienen cabezas de aleación de tungsteno y otras incorporan uranio empobrecido.En lo que respecta al T-90 de Rusia, un tanque de batalla principal de tercera generación y sucesor del T-72, los fabricantes de armas del país también lo han mejorado en los últimos años.La última versión es el T-90M "Prorív", que está bien protegido contra munición convencional, armas guiadas de precisión y cohetes antitanque. El vehículo está armado con un cañón de ánima lisa de precisión mejorada de 125 milímetros (con cargador automático) y una ametralladora de 12,7 milímetros controlada a distancia.Además, el tanque ruso también cuenta con capacidades de perforación de blindaje gracias a las municiones 3BM59 Svinets-1 y 3BM60 Svinets-2, según Rozhin. A principios de este año, observadores militares rusos sugirieron en Telegram que se habían utilizado contra las Fuerzas Armadas rivales proyectiles perforantes 3BM60 "Svinets-2" de 125 milímetros en la zona de una operación militar especial.El "Svinets-2" es un proyectil de subcalibre con núcleo de carburo de tungsteno que es capaz de penetrar hasta 700 milímetros de armadura de acero homogénea desde una distancia de dos kilómetros. Según los expertos militares, la munición puede perforar Leopards de fabricación alemana, Challengers de fabricación británica y Abrams de fabricación estadounidense."En general, depende de quién detectó primero a quién", resumió Rozhin. "Porque, normalmente, gana el que primero detecta al enemigo. Es importante entender que el tanque no opera en el vacío. Puede operar en conjunto con las actividades de reconocimiento del dron, que se supone que proporciona vigilancia. Si detectas el objetivo, pero tu oponente no te ve, puedes adaptarte a él y asestarle un golpe específico, después del cual no podrá responder". "Por lo tanto, a menudo surgen cuestiones de observación y designación del objetivo. Esto es importante. Ya no depende de un solo tanque, sino de una combinación de factores, de cómo interactúa con el reconocimiento táctico y de cómo se proporciona la protección aérea", abundó.¿Qué misiones podría realizar Abrams en una zona de conflicto?Rozhin no descarta que el Ejército ucraniano utilice específicamente el Abrams para infligir daños a los vehículos blindados y a los principales tanques de batalla de Rusia."Según las declaraciones del Pentágono, van a utilizar los Abrams de forma especializada. No de la forma en que intentaron utilizar los Leopards, para embestir las defensas rusas. Es decir, lo más probable es que utilicen Abrams de forma limitada para evitar grandes pérdidas. Cuando el Ejército ruso avance, se utilizarán tanques para contrarrestarlos", explicó el experto militar.No obstante, hay que tener en cuenta que Washington está suministrando modelos antiguos, señaló.En cualquier caso, concluyó el interlocutor de Sputnik, un lote total de 31 tanques Abrams no podrá cambiar el status quo en el campo de batalla, en la que actualmente el bando ucraniano se encuentra perdiendo de manera rotunda.

