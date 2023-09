https://sputniknews.lat/20230927/jovenes-estan-sirviendo-de-carne-de-canon-expertos-consideran-que-se-erosiona-el-apoyo-a-ucrania--1144141363.html

"Jóvenes están sirviendo de carne de cañón": expertos consideran que se erosiona el apoyo a Ucrania

"Jóvenes están sirviendo de carne de cañón": expertos consideran que se erosiona el apoyo a Ucrania

Corrupción, falta de transparencia y desorganización. El conflicto de Ucrania lleva año y medio y hay dudas sobre el apoyo occidental a Kiev. El gobierno de... 27.09.2023, Sputnik Mundo

2023-09-27T04:03+0000

2023-09-27T04:03+0000

2023-09-27T04:47+0000

defensa

política

seguridad

volodímir zelenski

joe biden

ucrania

unión europea (ue)

occidente

otan

🛡️ zonas de conflicto

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdn2.img.sputniknews.lat/img/07e7/08/0a/1142443000_0:111:3078:1842_1920x0_80_0_0_fe0ba5523dfa6de8953df72ae3179f41.jpg

La semana pasada, un grupo de senadores estadounidenses envió una carta al director de la Oficina de Gestión y Presupuesto sobre la falta de información sobre el gasto real de EEUU en el conflicto. "Es difícil imaginar una explicación benigna para esta falta de claridad", subrayaba la misiva. Como resultado, la presión del Congreso está aumentando sobre el presidente Joe Biden e incluso sobre Zelenski para que rindan cuentas.Polonia, tradicional aliado de Ucrania, también ha anunciado el fin del suministro de armas, mientras que políticos franceses como Florian Philippot, antiguo diputado del Parlamento Europeo, tienen una postura similar.Para analistas entrevistados por Sputnik, todo eso demuestra un "cierto cansancio" con el conflicto y la falta de posibilidad de victoria para Ucrania dada la ineficiencia del Gobierno local, que también comienza a enfrentar cuestionamientos internos. Un estudio del Instituto Internacional de Sociología de Kiev muestra que 78% de los ucranianos culpan a Zelenski por la corrupción en el Gobierno y en las administraciones militares.El experto agrega también que Rusia tiene mayor poder militar y económico, por lo que la actitud de Zelenski deberá cambiar. "Así que vamos a ver este cambio en el perfil de Zelenski, de un tipo que trabaja para financiar su guerra a una figura que tendrá que negociar", sentencia. Todo esto ya ha provocado discusiones al más alto nivel de Estados Unidos, la Unión Europea y la OTAN (Organización del Tratado del Atlántico Norte) sobre un posible fin en el apoyo a Kiev."Estamos suministrando armamento que no supone ninguna diferencia, sólo prolonga el sufrimiento de los ucranianos sin posibilidad de ganar. La contraofensiva lo demuestra e implica un aumento de la pobreza en la Unión Europea y en Estados Unidos, porque gran parte del presupuesto se está destinando a Ucrania y los precios están subiendo", dice Quiroga.El camino a seguirIncluso con el envío de armas y recursos, el experto señala que el Ejército ucraniano carece de estrategia y de capacidad para organizarse. Sin esto, aun con el mejor equipamiento, no tendrán éxito en su contraofensiva, afirma.Antes de la operación militar especial desplegada por Rusia, el analista recuerda que la popularidad de Zelenski era baja, lo que se invirtió durante los primeros meses del conflicto, cuando el presidente ucraniano era visto como un héroe de la resistencia. "Pero con el tiempo, se ve que la incompetencia del Gobierno, la desorganización administrativa, el tema de la corrupción vuelven a salir a la palestra de forma muy explícita", añade.Para Quiroga, ni siquiera existe la posibilidad de que el Gobierno de Kiev rinda cuentas de sus gastos y de las armas que han llegado al territorio, incluso hay reportes de armas que han caído en manos de grupos supremacistas.Tomaz Paoliello, coordinador del programa de maestría profesional en gobernanza global y formulación de políticas de la Pontificia Universidad Católica de São Paulo (PUC-SP), también cuestiona la capacidad de Zelenski para negociar un alto el fuego. Si no hubiera sido por el propio Occidente, que presionó a Ucrania, la operación militar especial rusa ni siquiera habría comenzado, señala el analista en entrevista con Sputnik. Según él, las exigencias fueron consideradas "blandas": garantizar la independencia y la autonomía ampliada de las repúblicas orientales de Ucrania, así como la neutralidad frente a la OTAN y la Unión Europea.Las elecciones podrían cambiar el panoramaAnte el envío de grandes sumas de dinero y la falta de eficacia y transparencia en el gasto, el ex presidente Donald Trump ya empieza a aprovechar los cuestionamientos a Joe Biden en la carrera por la Casa Blanca del próximo año.En un mitin en Carolina del Sur el pasado lunes 25 de septiembre, el aspirante a la candidatura presidencial republicana prometió incluso una rápida resolución del conflicto si vuelve a la Casa Blanca.Además de Estados Unidos, Zelenski, que incluso aplazó el proceso electoral en Ucrania para mantenerse en el poder, sigue contando con el firme apoyo de Francia y Alemania.Mientras tanto, la contraofensiva ucraniana, que prometía grandes resultados el verano pasado, ha fracasado y ya acumula más bajas. A inicios de septiembre, el presidente ruso, Vladímir Putin, estimó que la contraofensiva ucraniana ha sido un fracaso y solo produjo pérdidas que ascienden a 71.500 efectivos ucranianos. En sus palabras, un total de 543 tanques y 18.000 vehículos blindados de distintas clases de las Fuerzas Armadas de Ucrania fueron destruidos durante la operación militar especial rusa.

https://sputniknews.lat/20230926/la-paciencia-de-occidente-se-agota-ante-una-contraofensiva-ucraniana-de-la-que-se-esperaba-mas-1144102381.html

https://sputniknews.lat/20230926/eeuu-podra-financiar-a-ucrania-solo-unas-semanas-mas-1144108902.html

https://sputniknews.lat/20230905/cuales-son-los-escandalos-de-corrupcion-y-los-fracasos-que-azotan-a-ucrania-1143364813.html

https://sputniknews.lat/20230920/la-contraofensiva-ucraniana-ha-fracasado-desde-su-inicio-1143889284.html

ucrania

unión europea (ue)

occidente

Sputnik Mundo contacto@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2023

Sputnik Mundo contacto@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Noticias

es_ES

Sputnik Mundo contacto@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Mundo contacto@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Mundo

política, seguridad, volodímir zelenski, joe biden, ucrania, unión europea (ue), occidente, otan, 🛡️ zonas de conflicto, 📰 operación rusa de desmilitarización y desnazificación de ucrania