Occidente "paga el 70%" de los gastos de Kiev mientras la deuda ucraniana alcanza un nuevo máximo

Washington gastó más de 113.000 millones de dólares en ayuda militar y económica para Ucrania, y las preguntas del Congreso sobre "cuánto es suficiente" crecen... 29.09.2023

El Ministerio de Finanzas de Ucrania reveló el 28 de septiembre que los niveles de deuda nacional habían crecido en otros mil millones de dólares y alcanzaron un récord histórico de 133.930 millones de dólares, equivalente a más del 84% del PIB del país proyectado para 2023.Kiev, que salió de la URSS en 1991 con una deuda de 0 dólares, tiene hoy unas obligaciones abrumadoras, resultado de las políticas liberales de endeudamiento de los sucesivos gobiernos, incluido el dinero prestado por el Fondo Monetario Internacional a cambio de reformas económicas, y de la guerra subsidiaria contra Rusia por parte de la OTAN. La deuda se ha disparado en unos 77.000 millones de dólares solo desde principios de 2022, y los socios occidentales de Kiev han hecho caso omiso de las peticiones de condonación.El ex primer ministro ucraniano, Nikolái Azarov, predijo recientemente que la deuda del país podría alcanzar los 173.000 millones de dólares (107% del PIB) a finales de año, mientras que el FMI espera que esto no ocurra hasta 2025.Recientemente, el Gobierno de Zelenski ha empezado a idear nuevas formas de recaudar fondos para intentar reducir el déficit de 40.000 millones de dólares previsto para 2024, en un contexto de aumento de los gastos de defensa y de vencimiento de las deudas con fondos buitres occidentales como BlackRock y Fidelity, con propuestas que incluyen la venta de bonos del Estado a extranjeros.También prevalecen las esperanzas de entrar en la Unión Europea para acceder a cientos de miles de millones de euros en préstamos y subvenciones, aunque la presidenta del Parlamento Europeo, Roberta Metsola, advirtió a finales de septiembre de que la economía de la UE no podría sobrevivir a otra ampliación.Cansancio ante nuevas concesiones de subsidiosA medida que aumentan los problemas financieros de Kiev, un número creciente de funcionarios del principal patrocinador del país, Estados Unidos, están cada vez más cansados de la idea de seguir apuntalando la economía de la nación, sobre todo en medio de un flujo constante de escándalos de encargados ucranianos corruptos que compran coches de lujo y propiedades por todo el mundo, y los informes de ayuda de EEUU que patrocinan todo, desde empresas ucranianas de ropa de diseño a empresas de capital privado que ni siquiera tienen nada que ver con Ucrania.Todo esto ocurre mientras los estadounidenses sienten la presión de la inflación, el aumento de los costos de la energía y una crisis de la deuda que amenaza con cerrar el gobierno.El Gobierno de Biden ha pedido al Congreso que autorice 24.000 millones de dólares adicionales en ayuda a Ucrania, incluidos 13.000 millones en ayuda militar. Sin embargo, los conservadores fiscales del Partido Republicano y algunos candidatos presidenciales han intentado detener o al menos reducir la ayuda adicional, hasta ahora sin éxito."Ya no sé quién puede llevar la cuenta de estas cifras", dijo a Sputnik Nicolai Petro, profesor de política internacional en la Universidad de Rhode Island, al comentar la actual batalla en el Congreso sobre la ayuda adicional a Ucrania."He intentado hacer un balance de la ayuda que se ofrece, que se divide en diferentes categorías: humanitaria, financiera, administrativa y militar a Ucrania, pero es una tarea imposible, porque, por un lado, está lo que se designa, [pero] por otro, no sabemos durante qué período de tiempo se designa para su dispersión"."Las situaciones cambian, los objetivos cambian y el dinero simplemente se reasigna. Así que solo podemos hablar de lo que se hizo en el pasado. Este dinero, por ejemplo, ya fue destinado: todo lo que podemos decir es que ronda los 100.000 millones de dólares. Y si añadimos la UE, creo que es al menos el doble, si no dos veces y media más", planteó.En medio de recientes sondeos que revelan que la mayoría de los estadounidenses ya no quieren que EEUU siga financiando a Ucrania, Petro sugirió que la cuestión del apoyo futuro depende de lo "sensibles" que sean las democracias occidentales a sus votantes.El académico advirtió que EEUU solo ha "rozado la superficie" de los costos reales finales que Washington acabará acumulando en Ucrania.

