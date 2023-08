https://sputniknews.lat/20230831/la-ue-es-demasiado-egoista-para-aceptar-a-ucrania-como-miembro-1143205405.html

"La UE es demasiado egoísta" para aceptar a Ucrania como miembro

"La UE es demasiado egoísta" para aceptar a Ucrania como miembro

"Bruselas podría prometer admitir a Kiev, pero hacerlo sería demasiado costoso para Francia y Alemania", opinó el analista del diario 'The Telegraph' y coronel... 31.08.2023

"La ampliación [de la Unión Europea] ya no es un sueño", declaró esta semana en Eslovenia el presidente del Consejo Europeo, Charles Michel. "Es hora de avanzar". Sin embargo, según escribe el exuniformado en el artículo titulado "La UE es demasiado egoísta para convertir a Ucrania en miembro", se trata de una "falsa esperanza". Las posibilidades de que la UE admita a un país del tamaño de Ucrania o a cualquiera de los otros candidatos más al este, como Moldavia, "son una fantasía".Las razones que menciona el articulista son las siguientes: "Las consecuencias para el poder de Francia y Alemania dentro del bloque, y el enorme coste financiero para una organización no conocida por su caridad de corazón abierto". "El mayor servicio que la UE puede prestar al pueblo de Ucrania es no mantener esperanzas de que sea miembro en un futuro indefinido", afirmó el experto.Según el especialista, Kiev no será aceptada en la unión debido al gran perjuicio económico que está provocando en estos países mantener la alianza bilateral. "Si se adhiriera, Ucrania sería el miembro más pobre de la UE, con una renta per cápita equivalente a la mitad de la de Bulgaria...Ucrania absorbería cantidades exorbitantes del gasto en ayuda al desarrollo de la UE, que ya supone alrededor de una cuarta parte del presupuesto total".Además, el ingreso del país de Europa del este alteraría el equilibrio de poder en el bloque, ya que Kiev tendría una influencia significativa debido al tamaño de su población, señala el artículo."Dado que algunos miembros existentes se están perdiendo tanto en términos de beneficios económicos y de soberanía nacional, los cambios de gran alcance necesarios para admitir a Ucrania ciertamente llevarían muchos años y tal vez finalmente resulten inalcanzables", enfatizó el autor del editorial.El 28 de febrero de 2022 el presidente ucraniano, Volodímir Zelenski, firmó una solicitud para unirse a la Unión Europea. Los jefes de Estado y de Gobierno de la Unión Europea, en una cumbre celebrada en Bruselas el 23 de junio de ese año, aprobaron conceder a Ucrania y Moldavia el estatus de candidatos a la adhesión. La Comisión Europea, brazo ejecutivo de la alianza, en sus requisitos a Kiev para integrarse al bloque estableció varias condiciones que aún está lejos de cumplir, como por ejemplo comprometerse a luchar contra la corrupción, por lo que su ingreso se encuentra en un limbo.

