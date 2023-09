https://sputniknews.lat/20230929/putin-da-un-discurso-ante-la-conferencia-parlamentaria-internacional-rusia-america-latina-1144237559.html

Putin: América Latina tendrá un papel protagonista en la política mundial

América Latina realiza una política independiente y tendrá un papel protagónico en la política mundial, afirmó el presidente ruso, Vladímir Putin

"Incluso ahora, los países latinoamericanos están mostrando una pauta de éxito en la formación progresiva de un sistema multipolar de relaciones internacionales basado en la igualdad, la justicia, el respeto del derecho internacional y los intereses legítimos de cada uno. En esa nueva arquitectura policéntrica, los Estados latinoamericanos, con su enorme potencial económico y sus recursos humanos, así como sus aspiraciones a llevar a cabo una política exterior independiente y soberana, desempeñarán un papel de liderazgo en el mundo; de eso no cabe duda", manifestó Putin. "[El grupo BRICS] no es una especie de alianza militar"Según el mandatario ruso, Rusia está dispuesta a desarrollar la cooperación con América Latina sobre una base bilateral y en el marco de las estructuras internacionales. El país tratará de estrechar los lazos de la región con la Unión Económica Euroasiática y apoya sus aspiraciones de incorporarse al grupo de los BRICS como socio de pleno derecho. De acuerdo con Putin, Rusia desea sinceramente que los países de la región latinoamericana se desarrollen progresiva y dinámicamente, fortalezcan sus posiciones en la economía y la política mundiales. "Hemos sido y somos partidarios de que América Latina sea fuerte, independiente y exitosa en su unidad y diversidad, y para ello estamos dispuestos a construir interacciones tanto sobre una base bilateral como a trabajar estrechamente con las asociaciones de integración de la región latinoamericana, con la Comunidad de Estados Latinoamericanos y Caribeños, con la Alianza Bolivariana para los Pueblos de Nuestra América, con el Mercado Común del Sur", enfatizó el dirigente ruso.Al mismo tiempo, el grupo BRICS no constituye una alianza militar, subrayó Putin."Una amplia asociación mutuamente beneficiosa"La llegada de delegaciones de América Latina a la Conferencia parlamentaria internacional Rusia-América Latina demuestra el deseo de desarrollar una asociación mutuamente beneficiosa con Rusia, afirmó el presidente ruso."Se han reunido en Moscú representantes de los poderes legislativos y dirigentes de diversos partidos políticos, jefes de organizaciones públicas, expertos y diplomáticos de la mayoría de los Estados latinoamericanos. La llegada de un grupo representativo de legisladores de América Latina, que expresan la voluntad de sus electores y están llamados a trabajar por sus intereses, es una prueba más del deseo de los pueblos de nuestros países de desarrollar una amplia asociación mutuamente beneficiosa", señaló Putin.El presidente ruso añadió que está convencido de que la intensificación del diálogo directo a través de los parlamentos abre muy buenas oportunidades para profundizar la cooperación y su expansión a través de nuevas áreas de actividad conjunta."Muchos puntos en común"Rusia y los países latinoamericanos tienen tradicionalmente "muchos puntos en común" en sus visiones acerca de las relaciones internacionales. Asimismo, Rusia está siempre dispuesta a acudir en ayuda de los países latinoamericanos, tanto en situaciones de catástrofes naturales como en la lucha contra la delincuencia, el terrorismo y el extremismo. "Nuestra actitud amistosa hacia los países de la región se refleja también en el hecho de que siempre estamos dispuestos a acudir en ayuda de los latinoamericanos", aseguró PutinLa primera Conferencia parlamentaria internacional Rusia-América Latina se realiza en Moscú del 29 de septiembre al 2 de octubre del presente año. Se espera que tomen parte en el acontecimiento más de 200 participantes, con parlamentarios y representantes de varios países, entre ellos, de la región de América Latina y el Caribe.El 29 de septiembre, el presidente de la Duma del Estado (Cámara Baja del Parlamento ruso), Viacheslav Volodin, ya se reunió con el presidente del Parlamento Centroamericano (Parlacen), Amado Cerrud Acevedo, en el marco de la Conferencia. Volodin le agradeció al Parlacen y "a todos los que comprenden lo difícil que es la situación y hacen por su parte lo todo que depende de ellos para apoyar la creación del orden mundial justo".

