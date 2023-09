https://sputniknews.lat/20230929/un-cierre-del-gobierno-de-eeuu-costaria-a-las-pequenas-empresas--100-millones-en-prestamos-al-dia-1144241222.html

Un cierre del Gobierno de EEUU costaría a las pequeñas empresas $ 100 millones en préstamos al día

Un cierre del Gobierno de EEUU costaría a las pequeñas empresas $ 100 millones en préstamos al día

29.09.2023

De acuerdo con el comunicado de la Casa Blanca, "cada día laboral que el Gobierno esté cerrado, cientos de pequeñas empresas verían cómo sus solicitudes de préstamos 7(a) y 504 [programas de préstamos más comunes con el monto máximo de hasta 5.000 dólares] no avanzan".Los estadounidenses presentaron más de 10,5 millones de solicitudes para crear nuevas pequeñas empresas durante los dos primeros años de la administración Biden. De acuerdo con la Casa Blanca, una interrupción de la financiación dificultaría el acceso de las pequeñas empresas a la contratación federal, les impediría comprar equipos críticos o les obligaría a aceptar préstamos con altos intereses.Al Congreso de Estados Unidos le queda un día laborable para coordinar una medida de financiación provisional antes de fin de mes para evitar un cierre del Gobierno. Tanto el Senado como la Cámara de Representantes han propuesto medidas a corto plazo, pero existen discrepancias entre ambas legislaciones, y los medios consideran poco probable que se llegue a un acuerdo de última hora.Si no se aprueba una ley de financiación antes del 1 de octubre, las agencias federales se verán obligadas a interrumpir todo el trabajo no esencial y a no enviar ninguna nómina hasta que finalice el cierre. Lo mismo ocurrirá con la Administración de Pequeñas Empresas, organismo encargado de tramitar nuevos préstamos comerciales para las pequeñas empresas.Un cierre del gobierno se produce cuando los legisladores no se ponen de acuerdo sobre cómo gastar el presupuesto del gobierno.Según reporta el New York Times, desde 1976 el financiamiento del gobierno de Estados Unidos se ha interrumpido en 21 ocasiones y en el peor de los casos, la Casa Blanca contempla la posibilidad de que se repita el cierre más largo y reciente que empezó a finales de diciembre de 2018 y duró durante 34 días, dejando sin salario a unos 800.000 de los 2,1 millones de empleados del gobierno federal.

