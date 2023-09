https://sputniknews.lat/20230930/el-plan-de-ucrania-para-llevar-a-cabo-una-nueva-ofensiva-es-un-acto-desesperado-1144273084.html

El plan de Ucrania para llevar a cabo una nueva ofensiva es un "acto desesperado"

El plan de Ucrania para llevar a cabo una nueva ofensiva es un "acto desesperado"

La supuesta intenci贸n de las Fuerzas Armadas de Ucrania de iniciar una nueva ofensiva en oto帽o indica que Kiev est谩 bajo presi贸n de Occidente para continuar a... 30.09.2023, Sputnik Mundo

2023-09-30T19:27+0000

2023-09-30T19:27+0000

2023-09-30T19:27+0000

defensa

ucrania

馃摪 operaci贸n rusa de desmilitarizaci贸n y desnazificaci贸n de ucrania

馃洝锔 zonas de conflicto

rusia

ofensiva

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdn1.img.sputniknews.lat/img/07e7/09/12/1143846862_0:160:3072:1888_1920x0_80_0_0_c9834c2c3be79f9c2c36e5f1a1887af8.jpg

De acuerdo con una fuente an贸nima cercana a las autoridades competentes, Zelenski, acuerda con sus patrocinadores de EEUU y Reino Unido una nueva ofensiva a principios de octubre en direcci贸n a Jers贸n y Zaporozhie."Esta contraofensiva de primavera/verano/oto帽o es una cat谩strofe", dijo el analista, refiri茅ndose al enorme n煤mero de muertos en Ucrania.El presidente ruso, Vlad铆mir Putin, estim贸 que la contraofensiva ucraniana fue un fracaso y solo produjo p茅rdidas que ascienden a 71.500 efectivos ucranianos. En sus palabras, un total de 543 tanques y 18.000 veh铆culos blindados de distintas clases de las Fuerzas Armadas de Ucrania fueron destruidos durante la operaci贸n militar."El ej茅rcito [ucraniano] est谩 b谩sicamente disminuido... Creo que 茅l [Zelenski] est谩 recibiendo presi贸n de Occidente para continuar mostrando alg煤n tipo de progreso", estim贸 Rasmussen.El analista insisti贸 en que "la contraofensiva de oto帽o planeada definitivamente no es una buena idea" y enfatiz贸 que "no tiene absolutamente ning煤n sentido militar y se est谩 utilizando puramente para apaciguar a algunas personas"; es decir, a los "patrocinadores occidentales" del Gobierno de Kiev, pero no a los ucranianos comunes y corrientes.Desde principios de junio, las tropas ucranianas han intentado sin 茅xito romper las l铆neas defensivas rusas en las 谩reas de Zaporozhie y Artemovsk utilizando unidades de combate de la Tratado del Atl谩ntico Norte (OTAN), as铆 como equipo militar occidental.En d铆as pasados, el ministro de Defensa de Rusia, Sergu茅i Shoigu, afirm贸 que a pesar de la ausencia de unos resultados significativos de la "contraofensiva" de Kiev, sus patrocinadores occidentales no renuncian a su principio inhumano de ver "las armas como camino hacia la paz", as铆 que las acciones de Occidente solo impulsan a Ucrania por el camino que conduce a la autodestrucci贸n.

https://sputniknews.lat/20230929/zelenski-acuerda-con-eeuu-y-reino-unido-una-nueva-ofensiva-en-las-direcciones-de-jerson-y-1144245961.html

https://sputniknews.lat/20230930/se-acabo-el-juego-ucrania-kiev-firmo-su-propia-sentencia-de-muerte-por-no-negociar-con-rusia-1144260081.html

ucrania

Sputnik Mundo contacto@sputniknews.com +74956456601 MIA 鈥濺osiya Segodnya鈥 252 60

2023

Sputnik Mundo contacto@sputniknews.com +74956456601 MIA 鈥濺osiya Segodnya鈥 252 60

Noticias

es_ES

Sputnik Mundo contacto@sputniknews.com +74956456601 MIA 鈥濺osiya Segodnya鈥 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Mundo contacto@sputniknews.com +74956456601 MIA 鈥濺osiya Segodnya鈥 252 60

Sputnik Mundo

ucrania, 馃摪 operaci贸n rusa de desmilitarizaci贸n y desnazificaci贸n de ucrania, 馃洝锔 zonas de conflicto, rusia, ofensiva