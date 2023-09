https://sputniknews.lat/20230930/llevada-a-la-desesperacion-por-que-la-47-brigada-mecanizada-ucraniana-se-retira-de-rabotino-1144263230.html

Llevada "a la desesperación": por qué la 47ª brigada de élite ucraniana se retira de Rabótino

Llevada "a la desesperación": por qué la 47ª brigada de élite ucraniana se retira de Rabótino

El 29 de septiembre, la Defensa rusa informó que Ucrania retira a la retaguardia de la localidad de Rabótino una de las unidades mejor preparadas de sus... 30.09.2023, Sputnik Mundo

2023-09-30T19:02+0000

2023-09-30T19:02+0000

2023-09-30T19:42+0000

defensa

📰 operación rusa de desmilitarización y desnazificación de ucrania

🛡️ zonas de conflicto

🌍 europa

zaporozhie

ucrania

rusia

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdn2.img.sputniknews.lat/img/07e7/09/1e/1144264039_0:160:3072:1888_1920x0_80_0_0_e327ae9b06b1328118f20a7c4e893fa5.jpg

Esa unidad bélica de Ucrania, conocida como Magura, se encuentra entre los cuerpos del país que recibió un gran número de armas de fabricación occidental antes del inicio de la contraofensiva. De acuerdo con el medio Forbes, entre sus blindados figuran 21 ejemplares de los tanques Leopard 2A6, que muchos sitúan entre los mejores del mundo. Su personal, con experiencia en combates durante 2022, realizó además entrenamientos adicionales no solo en territorios cercanos al frente, sino también en la base de la OTAN de Grafenwoehr, Alemania. Estos hechos significan que Kiev y Occidente otorgaron a esta brigada un papel importante en las batallas de mediados de año, por lo que encabezó la contraofensiva en la dirección de Zaporozhie. Sin embargo, los últimos datos del Ministerio de Defensa ruso demuestran que, hasta el momento, estas esperanzas son vanas. "En un estado cercano al pánico"Solo durante el mes de septiembre, esta unidad ha aparecido regularmente en los informes del Ministerio de Defensa ruso que reflejan la situación en el frente de Zaporozhie. Los datos de la dependencia indican que el Ejército ruso sigue repeliendo con éxito los ataques ucranianos, incluyendo los de esa brigada, además de que ha provocado pérdidas entre su personal. Al mismo tiempo, las zonas a poca distancia del frente donde las tropas ucranianas se concentran antes de atacar las posiciones rusas también no les ofrece ninguna seguridad, ya que son detectados constantemente por las FFAA de Rusia, que luego se les asesta golpes tangibles. El resultado consecuente es la pérdida de capacidad de combate de la unidad.El 18 de septiembre, el alto funcionario de la Administración regional de Zaporozhie, Vladímir Rógov, informó que la Brigada "está agotada".Rógov añadió que Magura planeaba avanzar hacia Crimea y marchar allí en un desfile de la victoria, pero en realidad está agonizando cerca de Rabótino, tras haber fracasado en su intento de romper la primera línea de defensa de las tropas rusas.Entretanto, no es la primera vez que se produce tal situación en las filas de la Brigada. A principios del mes, el medio The Times reveló que desde el inicio de la contraofensiva la unidad sufrió bajas de cuatro dígitos, perdiendo en la dirección de Rabótino el 25% de sus miembros originales. En aquel artículo, un otro joven militar ucraniano entrevistado añadió que 90% de los efectivos morirían en los siguientes ataques. Quizá la información del Ministerio de Defensa de Rusia del 29 de septiembre sirva como una especie de confirmación de esas palabras.Antes del septiembre de 2023, la cúpula de la brigada ya cambió varias veces. Así, a finales de agosto, el comandante y el subcomandante fueron destituidos. Esto ocurrió un mes después de que el sargento de mayor rango, Valeri Markus, abandonara la unidad tras criticar la incompetencia de los oficiales superiores. Se desconoce si habrá un cambio en el mando actual tras otra pérdida de capacidad de combate.Muro infranqueable para el Ejército de UcraniaEl artículo de The Times prestó atención en que los vehículos blindados avanzados, entregados a la unidad por Occidente, quedaban frecuentemente inmovilizados en los campos de minas rusos. Los últimos meses demuestran que Rusia ha realizado una gran labor para asegurar la buena preparación de sus efectivos y defensas ante la ofensiva ucraniana, que son de un verdadero muro para el Ejército de Ucrania. La línea Rabótino-Verbovoye se convirtió en un cementerio de equipos de última generación, donde quedan abandonados y quemados tanques Leopard y vehículos blindados Bradley. Durante meses de ataques constantes de las FFAA de Ucrania con equipamiento de los aliados de la OTAN, Rusia ha destruido en Rabótino y Verbovoye decenas de las armas sofisticadas. Uno de los últimos episodios que tuvieron lugar ahí fue la destrucción de dos de los tanques 'más protegidos del mundo' británicos Challenger 2 con el arma poco costosa de diseño soviético, Kornet.De acuerdo con varias fuentes, estos carros de combate fueron entregados a la 82.ª Brigada Aerotransportada de Ucrania, que inicialmente se encontraba en la reserva estratégica del mando ucraniano. Se afirma que Kiev también los ha enviado a la batalla por Rabótino, lo que pone de relieve el muy inferior desempeño de las fuerzas desgastadas de Kiev. Ahora dicha brigada, así como la 47.ª Brigada Mecanizada, la 46.ª Brigada Aeromóvil e incluso la recientemente puesta en combate la 71.ª Brigada de Cazadores ucranianas se ven obligados a recuperarse de las pérdidas sufridas bajo el fuego ruso. Esto sucede mientras los mandos ucranianos, en un intento de preservar el equipamiento, recurren a medios inhumanos para realizar avances insignificantes, incluyendo los llamados asaltos cárnicos, en los que los militares del Ejército de Ucrania tienen que atacar por campos minados a pesar de las nefastas consecuencias.Estas consecuencias se observan en los datos. Así, el presidente ruso, Vladímir Putin, estimó que la contraofensiva ucraniana fue un fracaso y solo produjo pérdidas que ascienden a 71.500 efectivos ucranianos. De acuerdo con sus palabras, un total de 543 tanques y 18.000 vehículos blindados de distintas clases de las Fuerzas Armadas de Ucrania fueron destruidos durante la operación militar especial.Sin embargo, las pérdidas no parecen preocupar mucho a Kiev. Recientemente, una fuente reveló a la prensa que el presidente de Ucrania, Volodímir Zelenski, acordó con sus patrocinadores de EEUU y Reino Unido una nueva ofensiva a principios de octubre en dirección a Jersón y Zaporozhie.

https://sputniknews.lat/20230924/no-a-la-otan-no-a-la-guerra-neerlandeses-protestan-contra-el-envio-de-armas-a-ucrania--video-1144062562.html

https://sputniknews.lat/20230930/se-acabo-el-juego-ucrania-kiev-firmo-su-propia-sentencia-de-muerte-por-no-negociar-con-rusia-1144260081.html

https://sputniknews.lat/20230928/un-grupo-de-soldados-ucranianos-se-rinde-a-las-tropas-rusas-en-la-region-de-zaporozhie--video-1144181655.html

https://sputniknews.lat/20230927/jovenes-estan-sirviendo-de-carne-de-canon-expertos-consideran-que-se-erosiona-el-apoyo-a-ucrania--1144141363.html

zaporozhie

ucrania

Sputnik Mundo contacto@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2023

Sputnik Mundo contacto@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Noticias

es_ES

Sputnik Mundo contacto@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Mundo contacto@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Mundo

📰 operación rusa de desmilitarización y desnazificación de ucrania, 🛡️ zonas de conflicto, 🌍 europa, zaporozhie, ucrania, rusia