Kornet: el sistema de misiles antitanque ruso que ya abatió a casi todos los tanques occidentales

https://sputniknews.lat/20230913/kornet-el-sistema-de-misiles-antitanque-ruso-que-ya-abatio-a-casi-todos-los-tanques-occidentales-1143458477.html

Kornet: el sistema de misiles antitanque ruso que ya abati贸 a casi todos los tanques occidentales

Kornet: el sistema de misiles antitanque ruso que ya abati贸 a casi todos los tanques occidentales

La reciente confirmaci贸n de destrucci贸n del que es considerado por muchos expertos como el tanque m谩s protegido del mundo, el Challenger 2, pone de relieve las... 13.09.2023, Sputnik Mundo

2023-09-13T11:13+0000

2023-09-13T11:13+0000

2023-09-13T11:13+0000

defensa

馃摪 operaci贸n rusa de desmilitarizaci贸n y desnazificaci贸n de ucrania

馃洝锔 zonas de conflicto

kornet

rusia

ucrania

馃實 europa

challenger 2

馃帠锔 especiales militares

m1 abrams tanque

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdn1.img.sputniknews.lat/img/07e7/09/07/1143458961_0:119:3220:1930_1920x0_80_0_0_20bf8b0c1a7163b664e2248a19630f4d.jpg

Las 煤ltimas im谩genes captadas desde un dron desmienten todas las afirmaciones previas de un ataque contra un Challenger 2 con una aeronave no tripulada Lancet o de la artiller铆a rusa y llevan a la conclusi贸n de que el carro de combate brit谩nico fue destruido por un arma antitanque relativamente simple: el Kornet de dise帽o sovi茅tico. Como destaca el portal Military Watch, lo demuestra la velocidad y trayectoria del proyectil lanzado, y esto supone "una importante victoria" para el Kornet. Desarrollado en las d茅cadas de 1980 y 1990 y puesto en servicio por primera vez en el Ej茅rcito ruso en 1998, el Kornet es un sistema port谩til de misiles antitanque guiados que se ha producido en grandes cantidades. El arma dispone una su ojiva de carga en t谩ndem, con dos cargas HEAT (alto poder explosivo antitanque) separadas por el motor de cohete que permite aumentar la distancia focal de la segunda carga, lo que repercute en su capacidad de penetraci贸n.Con el Challenger 2 destruido, el arma ya "ha conseguido m谩s bajas contra clases de tanques modernos que ning煤n otro sistema de su clase", se帽ala la publicaci贸n. Este sistema antitanque fue desplegado durante la invasi贸n en Irak liderada por EEUU en 2003, donde tuvo 茅xito contra los tanques estadounidenses Abrams y los veh铆culos de combate Bradley. El Kornet apareci贸 varios a帽os despu茅s en L铆bano contra carros de combate israel铆es Merkava, incluida la variante mejorada Merkava IV, perforando el blindaje de "al menos dos docenas de tanques". De acuerdo con la informaci贸n del portal, los terroristas de ISIS (autodenominado Estado Isl谩mico, prohibido en Rusia y otros pa铆ses) utilizaron varios Kornet capturados para destruir m煤ltiples tanques Abrams del Ej茅rcito iraqu铆 a partir de 2014. Se afirma, que estos sistemas antitanques destruyeron tambi茅n los tanques Leopard 2 turcos en Siria. "Sum谩ndose al Challenger 2, al Leopard 2, al M1 Abrams y al Merkava IV, el Kornet ha demostrado ser un misil muy capaz, a pesar de carecer de la capacidad de 'disparar y olvidar' de sus rivales, como el Javelin estadounidense y el HJ-12 chino", subraya el art铆culo. Como resultado, hasta el momento solo los carros de combate Leclerc franceses no se han enfrentado con este despiadado destructor de tanques occidentales.Asimismo, existen versiones modernizadas del Kornet. Por ejemplo, el sistema conocido como Kornet-EM, de alcance ampliado y montado sobre el ch谩sis de un todoterreno blindado Tigr. Cuenta con dos lanzadores retr谩ctiles que transportan cuatro misiles Kornet cada uno, adem谩s de ocho proyectiles adicionales. Esta versi贸n est谩 dotada de capacidades de seguimiento autom谩tico de objetivos y contramedidas m谩s avanzadas contra blindajes explosivos reactivos.Lo importante es que el Kornet no es la 煤nica arma a disposici贸n de Rusia contra los tanques occidentales, destaca el art铆culo, que menciona los misiles rusos Vikhr, que fueron desarrollados por el grupo Kal谩shnikov para el helic贸ptero de ataque Ka-52, "que representa una amenaza mucho mayor para el blindaje pesado y posiblemente capaz de penetrar c贸modamente el Challenger 2 frontalmente". Los Vikhr tienen una velocidad m谩xima de unos 2.200 km/h y un alcance de hasta 10.000 metros y ya se emplean en el conflicto ucraniano.De hecho, seg煤n los 煤ltimos reportes, la versi贸n modernizada del Cazador Nocturno, el helic贸ptero de ataque Mi-28NM, tambi茅n tiene la capacidad de operar estos temibles misiles antitanque, convirti茅ndose en una amenaza adicional para cualquier veh铆culo blindado de las FFAA ucranianas.

https://sputniknews.lat/20230907/le-arranco-la-torre-un-nuevo-video-muestra-la-destruccion-del-tanque-challenger-2-en-ucrania-1143453025.html

https://sputniknews.lat/20230905/rusia-destruye-por-primera-vez-un-tanque-britanico-challenger-2-en-ucrania--video-1143382865.html

ucrania

Sputnik Mundo contacto@sputniknews.com +74956456601 MIA 鈥濺osiya Segodnya鈥 252 60

2023

Sputnik Mundo contacto@sputniknews.com +74956456601 MIA 鈥濺osiya Segodnya鈥 252 60

Noticias

es_ES

Sputnik Mundo contacto@sputniknews.com +74956456601 MIA 鈥濺osiya Segodnya鈥 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Mundo contacto@sputniknews.com +74956456601 MIA 鈥濺osiya Segodnya鈥 252 60

Sputnik Mundo

馃摪 operaci贸n rusa de desmilitarizaci贸n y desnazificaci贸n de ucrania, 馃洝锔 zonas de conflicto, kornet, rusia, ucrania, 馃實 europa, challenger 2, 馃帠锔 especiales militares, m1 abrams tanque, leopard 2, merkava, carros de combate, tanques